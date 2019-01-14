Messi, La Liga'daki 400. golünü attı

Barcelona'nın ünlü Arjantinli oyuncusu Lionel Messi, Barcelona'nın Eibar karşısında oynadığı maçta İspanyol ligi La Liga'daki 400. golünü attı. Böylece Messi, 400 gole Ronaldo'dan 63 maç daha önce ulaşmış oldu.
14 Ocak 2019 03:59
Barcelona'nın ünlü Arjantinli oyuncusu Lionel Messi, Barcelona'nın Eibar karşısında oynadığı maçta İspanyol ligi La Liga'daki 400. golünü attı.
Nou Camp'taki galibiyetle Barcelona ligin zirvesindeki beş puanlık farkı korurken, İspanyol birinci liginde tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olan Messi, Katalan ekibinin ikinci golünü attı.