Messi kara listesine bir takımı daha aldı, Barcelona avantajı kaptı!

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta Chelsea ile Barcelona, Willian ve Lionel Messi'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Londra ekibine karşı forma giydiği 8 maçta gol atamayan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, bu maçta Chelsea filelerini havalandırmayı başardı.

Stamford Bridge'deki karşılaşmada Maviler, Willian ile Barça kalesinde gol aradı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Breziyalı yıldızın şutunda top direkten döndü. Chelsea aradığı golü 62. dakikada buldu. Willian, ceza sahası dışından çektiği sert şutla Ter Stegen'in mağlup ederek İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi. Gol sonrası beraberlik için rakip kaleye yüklenen Katalan ekibi, Messi ve Luis Suarez ile gole yaklaştı. Barcelona, karşılaşmanın 75. dakikasında Messi'nin golüyle eşitliği yakaladı. Londra ekibine karşı forma giydiği 8 maçta gol atamayan Messi, bu maçta Chelsea filelerini havalandırmayı başardı. Kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Chelsea - Barcelona eşleşmesinde tur atlayan takımı belirleyecek rövanş karşılaşması 14 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak.

(beIN SPORTS)