Messi ile oynamak istemeyen Mbappe, PSG'den ayrılmak istiyor

Kylian Mbappe, Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olmasının ardından takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Real Madrid’in radarında olan Fransız futbolcunun PSG ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. PSG cephesinin ise Mbappe'yi bırakmak istemediği uzun süredir belirtiliyor.

Messi’nin imza töreninde konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe’nin takımdaki geleceğine ilişkin, "Mbappe? O PSG’nin oyuncusu. Takımdan ayrılmak istemediğini açıkça söyledi" demişti.

L'Équipe'in sunucularından Thibaud Vezirian'ın iddiasına göre ise Mbappe, takımdan kesin olarak ayrılmak istiyor.

Futbolseverler Messi – Neymar – Mbappe üçlüsünü izlemeyi beklerken, bu beklenti askıda kalabilir. Çıkan haberlere göre Mbappe, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Messi ile beraber oynamak istemeyen genç yıldızın bu konudaki kararını yönetime ilettiği ifade edildi.

22 yaşındaki Kylian Mbappe geçtiğimiz sezon attığı 27 golle Ligue 1’in gol kralı olmuştu. Fransız futbolcuyu Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği biliniyordu. Mbappe'nin sözleşmesi 2022'de sona erecek.