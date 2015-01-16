'Messi için 480 milyon Pound'luk teklif' iddiası

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City'nin, Barcelonalı süperstar Lionel Messi için yaklaşık 480 milyon Pound’u (1.672.080.000 TL) gözden çıkarabileceği öne sürüldü.

Manchester City’nin teknik diretörü Manuel Pellegrini’nin, Barcelona’nın süperstarı LionelMessi ile ilgili söylediği sözler, gündeme damgasını vurmuştu.

Bir süredir Messi’nin, City’nin takibinde olduğu haberlerine Pellegrini, “Transfer dönemlerinde Messi gibi dünyanın en iyi oyuncularıyla adımızın anılması çok normal bir durum. Yıldız oyuncuları kadromuza katabilecek güce sahip olduğumuz bir gerçek” ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine de Ada’nın yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, dikkat çeken bir haberi dün manşetten verdi. Tecrübeli hocanın, “Messi’yi alabiliriz” sözünü kullanan gazete, Arjantinli yıldız için İngiliz kulübünün yaklaşık 480 milyon Pound’u (1.672.080.000 TL) gözden çıkarabileceğini yazdı.

Agüero devreye girecek

Arap sermayesi destekli ekibin, Messi’nin takımından ayrılması halinde bu oyuncuyu kadroya katmak konusunda sıkıntı çekmeyeceği düşünülüyor. Manchester City’nin, Messi’yi ikna etmek için de onun Arjantin’den yakın arkadaşı olan Kun Agüero’yu devreye sokmaya hazırlandığı konuşuluyor. Bu arada Barça Başkanı Josep Bartomeu, Messi’nin Katalan devinden ayrılmayı düşünmediğini ifade etti ve “Onun sözlerine güvenim tam” dedi.