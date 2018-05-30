T24 LogoT24 Logo
Spor

Messi hat-trick yaptı, Arjantin fark attı

Arjantin, Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor

30 Mayıs 2018 16:49

32 yıllık Dünya Kupası zaferi hasretini Rusya'da dindirmeyi hedefleyen Arjantin, 2018 Dünya Kupası için çıktığı ilk maçında Haiti'yi 4-0 ile geçerken Lionel Messi yaptığı hat-trick ile yıldızlaştı.

La Bombonera’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Tangocular Messi'nin 17. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda tekrar sahneye çıkan Barcelona'nın yıldızı 58 ve 66'ıncı dakikalarda attığı gollerle farkı üçe çıkardı. Maçta son sözü söyleyen isimse 69'uncu dakikada Sergio Agüero oldu.

Haiti karşısında Arjantin Milli takımıyla 146'ıncı maçına çıkan Javier Mascherano ise Javier Zanetti'yi geride bırakarak Tangocular ile en çok maça çıkan futbolcu olma unvanının sahibi oldu.

ETİKETLER

ArjantinMessiSalvioHiguainhazırlık maçıHaiti3 golhattrick40Dünya Kupasına hazırlık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24