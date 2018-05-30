Messi hat-trick yaptı, Arjantin fark attı

32 yıllık Dünya Kupası zaferi hasretini Rusya'da dindirmeyi hedefleyen Arjantin, 2018 Dünya Kupası için çıktığı ilk maçında Haiti'yi 4-0 ile geçerken Lionel Messi yaptığı hat-trick ile yıldızlaştı.

La Bombonera’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Tangocular Messi'nin 17. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda tekrar sahneye çıkan Barcelona'nın yıldızı 58 ve 66'ıncı dakikalarda attığı gollerle farkı üçe çıkardı. Maçta son sözü söyleyen isimse 69'uncu dakikada Sergio Agüero oldu.

Haiti karşısında Arjantin Milli takımıyla 146'ıncı maçına çıkan Javier Mascherano ise Javier Zanetti'yi geride bırakarak Tangocular ile en çok maça çıkan futbolcu olma unvanının sahibi oldu.