Messi golünü attı, Maradona'ya selam durdu

Arjantinli yıldız Lionel Messi, La Liga'da Barcelona- Osasuna karşılaşmasında takımının dördüncü golünü attıktan sonra, Barcelona formasını çıkardı. Formanın altına giydiği 10 numaralı Newell's Old Boys formasıyla futbolun efsane ismi Maradona'ya saygı gösterisinde bulundu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Osasuna'yı 4-0 mağlup etti.
Maçta takımının dördüncü golünü atan Lionel Messi, 25 Kasım'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden futbolun efsane isimlerinden Diego Armando Maradona'ya kişisel bir saygı duruşunda bulundu.
Messi attığı gol sonrasında ellerini gökyüzüne doğru kaldırarak, formasının altındaki 10 numaralı Newell's Old Boys takımının formasını gösterdi.
Messi, golünü Arjantinli efsane futbolcu Maradona'ya adadı.