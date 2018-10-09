"Messi en iyisi, onda her şeyden var"

Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney, Kırmızı Şeytanlar'ın eleştirilen menajeri Jose Mourinho'ya destek çıkarken, dünyanın en iyisi olarak Lionel Messi'yi gösterdi.

Manchester United'ın 2-0 geri düştüğü Newcastle United maçını 3-2 kazanması, Mourinho üzerindeki eleştirileri azalttı. MLS ekiplerinden DC United forması giyen Wayne Rooney de Mourinho'ya destek çıktı. Manchester United'lı futbolcuların performanslarını yükseltmeleri gerektiğini söyleyen Rooney, Jose Mourinho'nun eleştirilmek için "kolay hedef" olduğunu söyledi.

"Jose kolay bir hedef"

Manchester United'ın eski kaptanı, Manchester United'daki durumun zorlu olduğunu belirtirken, "Oyuncular ve menajer için zorlu bir sezon başlangıcı oldu. Jose, eleştirilerin odağında; ancak bir kaç hafta önce söylediğim gibi oyuncular ayağa kalkmalı. Bazı şeyleri hesaba kalkmalı ve daha iyi olmalılar. Menajer daha çok şey yapabilir ancak oyuncular da sahada daha verimli ve birlikte olmalı" diye konuştu.

Takımların kötü performansına bir çok şeyin neden olabileceğini vurgulayan Wayne Rooney, "Ancak Jose kolay bir hedef. Bazı oyuncular daha iyi olmalı. Louis van Gaal takımın başındayken de aynı şeyi söyledim. Eleştiriler onun üzerindeydi; ancak kapalı kapılar arkasında oyunculara 'daha iyi yapabiliriz' dedim. Kişisel görüşüm, Van Gaal bizi maçlara iyi şekilde hazırladı, biz ise sahada yeterince üretken olamadık" açıklamalarını yaptı.

"Barcelona ve Messi olmasaydı..."

Manchester United'da geçirdiği 13 yılda biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere 12 büyük kupa kazanan yıldız oyuncu eski günleri hakkında da konuşurken, Barcelona ve Messi olmasaydı Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez kazanabileceğini savundu. 2009 ve 2011'de final oynadıkları Barcelona'nın bunu engellediğini belirten Rooney, "Barcelona dışında başka bir takım olsaydı, başarabilirdik. Bilmiyorum ancak bana göre Barcelona gelmiş geçmiş en iyi takımdı ve Messi de en iyi oyuncuydu" diye konuştu.

Messi'nin her şeyi yapabildiğini belirten Wayne Rooney, "Yetenekliydi ve her şeyi yapabilecek durumdaydı. Ronaldo, kanat oyunculuğundan golcüye dönüştü. Bir ya da iki dokunuşla ceza sahasına girip goller atıyordu. Messi'nin daha farklı özellikleri vardı. Orta sahada oynarken goller attığını görebiliyordunuz. Muhtemelen o en iyisi" ifadelerini kullandı