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Futbol

Messi: Bugüne kadar sadece tek bir futbolcudan forma istedim

"Rakipte bir Arjantinli varsa onunla formamı değiştiririm"

28 Nisan 2017 17:29

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, bugüne kadar tek bir futbolcudan forma istediğini söyledi. Arjantinli yıldız, "Rakipte bir Arjantinli varsa onunla formamı değiştiririm, ya da benden formamı isteyen bir futbolcuyla. Bugüne kadar bir kişi dışında kimseden formasını istemedim. Tek istisna Zinedine Zidane" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, Messi, bugüne kadar kaç futbolcuyla maç sonunda forma değiştirdiğinin sayısını bile hatırlamaz. Ne de olsa en çok talep edilen formaların başında geliyor ve bu nedenle oynadığı bir maçtan sonra formasının değiştirmemiş olması neredeyse mümkün değil. Ancak Messi'nin formasını istediği futbolcu sayısı bir elin parmaklarını, hatta bir parmağını geçmiyor. Kariyerinde tek bir futbolcudan forma istemiş o da Zidane.

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