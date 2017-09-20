İspanya La Liga’nın 5’inci haftasında Barcelona’nın evinde Eibar’ı 6-1 mağlup ettiği maçta 4 gol atan Lionel Messi, Ertem Şener’in yıllar önce Barcelona’nın Lyon ile Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçta kullandığı ve bir dönem fenomen haline gelen “Messi, bu adam neyin nesi!” kalıbını akıllara getirdi.

30 yaşındaki Arjantinli futbol sihirbazı, La Liga'nın ilk 5 haftasında 9 gol atarak kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı.

Karşılaşmanın 20’nci dakikasında Semedo’nun ceza sahasında yerde kalması üzerine penaltı kararı verildi. Penaltıda topun başına geçen Arjantinli yıldız Lionel Messi, topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ilk golünü kaydetti: 1-0.

Dakikalar 38’i gösterirken Barcelona’nın ‘olaylı’ transferi Paulinho, Denis Suarez’in kullandığı kornere kafayla çok iyi vurdu ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

İkinci golün asistini yapan Suarez, 54’te Messi’nin çektiği şutta kaleciden seken topu tamamladı ve ağlara gönderdi: 3-0.

Üçüncü gole hızlı reaksiyon veren konuk ekip Eibar, 57’de Junca’nın ‘muz’ ortasında Sergi Enrich’in golüyle farkı tekrar ikiye indirdi: 3-1.

Ve Messi sahnede...

Barcelona’nın ilk golünün sahibi Messi, 59’da ‘sazı eline aldı’. Arjantinli futbol sihirbazı, Sergio Busquets’in verdiği pasta akıl dolu bir vuruşla farkı tekrar üçe çıkardı: 4-1.

Takımının ikinci golünü kaydeden Paulinho, 62’de Messi’yi gördü. Topa her zaman olduğu gibi çok iyi hareketlenen Arjantinli yıldız, Eibar savunmasının içinden geçerek hat-trick’ini tamamladı: 5-1.

Karşılaşmanın son golü, 87'nci dakikada Pep Guardiola zamanındaki Barcelona’yı hatırlatan bir organizasyonla geldi. Aleix Vidal ile ver-kaça giren Messi, İspanyol sağ bekin son verdiği pasta gördüğü güzel açıyı affetmedi ve kendisinin 4; takımının 6’ncı golünü atarak skoru tayin etti: 6-1.