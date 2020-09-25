Messi, Barcelona yönetimini yine eleştirdi

Messi'nin Instagram hesabından yayımladığı yazıda, "Gerek takım gerekse bireysel olarak çok önemli şeyler başardın. Kulüp tarihinin en önemli futbolcularından birisisin. Bu şekilde ayrılmaya layık değildin. Ama gelinen bu noktada beni hiçbir şey şaşırtmıyor" şeklindeki sözleri dikkati çekti.

Barcelona'da antrenman öncesinde soyunma odasına girdiğinde, en yakın arkadaşlarından biri olan Luis Suarez'in eksikliğini hissettiğini aktaran Messi, "Gerek saha içinde gerekse saha dışında artık beraber olmamak çok zor olacak. Bundan sonraki günleri çok garipseyeceğiz. Çok fazla paylaşım, birlikte yenilen yemekler, içilen mate çayları var. Birlikte geçirdiğimiz günlerde asla unutulmayacak çok şey var" ifadelerini kullandı.

Yönetime ateş püskürmüştü

Katalan devinin son yıllarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği kötü sonuçlar nedeniyle Lionel Messi yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletmiş fakat yönetim, 700 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelini getirmediği takdirde oyuncusunun takımdan ayrılmasına izin vermeyeceği konusunda ısrarcı olmuştu.

Messi, bunun üzerine, takımda kalacağını ama bunun nedeninin 700 milyon Euro'luk imkânsız talep olduğunu belirterek Josep Maria Bartomeu yönetimine ateş püskürmüştü.

33 yaşındaki yaşayan efsanenin Barça'yla sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.