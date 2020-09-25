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Spor

Messi, Barcelona yönetimini yine eleştirdi

"Gelinen bu noktada beni hiçbir şey şaşırtmıyor"

25 Eylül 2020 21:09

Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Atletico Madrid'e transfer olan eski takım arkadaşı Luis Suarez'e hitaben sosyal medya hesabındaki yazısında kulüp yönetimini eleştirdi.

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