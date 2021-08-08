Messi, Barcelona'dan ayrıldığını gözyaşları içinde duyurdu

Arjantinli yıldız Lionel Messi, İspanya La Liga’nın dev ekiplerinden Barcelona’dan ayrıldığını gözyaşları içinde duyurdu.

Camp Nou basın odasında bir basın toplantısı düzenleyen Messi “Bu yıl ailem ve ben evde kalacağımıza emindik. Her şeyden çok bunu istiyorduk. Burada, Barcelona’da kalırız sanıyorduk ancak bugün bütün bunlara veda etmek zorundayız” dedi.

Messi, “Alçakgönüllülük ve saygıyla hareket etmeye çalıştım ve umarım ben kulüpten ayrıldığımda geriye bunlar kalır” dedi.

Messi, PSG'ye imza atma ihtimali olduğunu, ama hiçbir şeyin kesinleşmediğini dile getirdi.

Messi basın toplantısıyla Barcelona'ya vedasını duyururken Fransız spor gazetesi L'Equipe, Arjantinli futbolcunun PSG'nin tıbbi testlerinden geçmek üzere bu akşam ya da yarın sabah Paris'te olacağı iddiasını duyurdu.

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Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.