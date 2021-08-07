Barcelona Başkanı, Messi'nin gitmesine neden izin verdiklerini anlattı

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Barcelona, Lionel Messi'nin gitmesine izin vermek zorunda kaldıklarını çünkü efsanevi futbolcunun yüksek maaşı ve La Liga'nın sıkı finansal kuralları nedeniyle kalmasının kulübün geleceğini tehlikeye atabileceğini söyledi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, hem kulübün hem de Messi'nin yeni bir kontrat imzalamak istediğini ancak anlaşmaya varılması durumunda kulübün gelirlerinin yüzde 110'nun oyuncu maaşlarına gideceğini söyledi. Larporta, Covid-19 pandemisi sırasında böyle bir finansal risk alamayacaklarını dile getirdi.

Barcelona Başkanı, "Kulüp her şeyin üzerindedir. Bahsi geçen insan dünyanın en iyi futbolcusu bile olsa..." diye konuştu.

Laporta, "Anlaşmaya vardık ancak kulübün ekonomik durumu nedeniyle resmileştiremedik. Çünkü maaş kısıtlamaları nedeniyle bazı oyuncuları kaydedemeyecektik" ifadelerini kullandı.

Forbes'a göre Messi'nin 2017'de imzaladığı son kontrat, onu en yüksek maaşlı ikinci atlet yapmıştı.