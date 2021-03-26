"Messi Barcelona'da kalacak"

Barcelona efsanesi Rivaldo, Lionel Messi'nin yeni yönetim kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni sözleşmeye yakın olduğunu iddia ediyor.

Barcelona efsanesi Rivaldo'ya göre Lionel Messi, Katalan kulübüyle yeni bir sözleşme imzalamaya yakın.

Arjantinli yıldızın Nou Camp geleceği, geçen yazdan bu yana şüpheli bir hal almış durumda.

Messi, takımdan ayrılmaya yaklaştığı dönemde kulüple yasal bir savaşa girmek istemediğini belirtmiş ve sezona devam etmişti.

1997-2002 yılları arasında Barça'da forma giyen Rivaldo, 33 yaşındaki oyuncunun yeni başkan Joan Laporta ile yaptığı görüşmelerden sonra İspanya'da kalacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona, Messi'nin mükemmel formundan ve yeni bir başkanın seçilmesinden yararlanarak son birkaç hafta içinde iyi gelişiyor. Messi, iyi tanıdığı bir başkan olan Laporta'nın gelişinden bu yana takımla çok daha bağlantılı ve mutlu görünüyor. Bu nedenle, Messi'nin yeni yönetim kurulu ile bir anlaşmaya varabileceğine ve kulüpte birkaç yıl daha kalmak için yeni bir sözleşme imzalayabileceğine giderek daha fazla inanmaya başlıyorum."