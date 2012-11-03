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Messi baba oldu

İspanyol devi Barcelona'nın 1 numaralı oyuncusu Lionel Messi baba oldu

03 Kasım 2012 11:57

Barcelona’da forma giyen Arjantinli Lionel Messi, baba oldu.
 
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen İspanyol devi Barcelona'nın 1 numaralı oyuncusu Lionel Messi baba oldu.

Doğum haberini sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan duyuran Messi, oğluna Thiago ismini verdi

25 yaşındaki futbolcu Facebook sayfasına, "Bugün dünyanın en mutlu erkeği benim. Oğlum doğdu ve bu hediye için tanrıya şükrediyorum." yazdı.

Barcelona ise haberi internet sitesinde "Thiago Messi doğdu" başlığıyla duyurdu.

Dün yapılan antrenmanda Messi'ye izin veren Teknik Direktör Tito Vilanova yıldız futbolcuyu bugün oynanacak Celta Vigo maçında sahada görmeyi umduğunu söyledi.

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