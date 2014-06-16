Messi attı, Arjantin kazandı



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nın dördüncü gününde E grubunda iki, F grubunda tek maç vardı.

F grubu ilk maçında Arjantin, istediği futbolu sahaya yansıtamasa da turnuvaya Bosna-Hersek karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle başladı. İki Dünya Şampiyonluğu bulunan ‘Tangocular’, Dünya Şampiyonası’na tarihinde ilk kez katılan Bosna-Hersek karşısında yıldız golcüsü Lionel Messi’nin attığı golle kazandı.

Rio de Janeiro’daki ünlü Maracana Stadyumunda oynanan karşılaşmayı 75 bin biletli seyirci izledi. Arjantin maça golle başlamasına rağmen kendisini rahatlatacak skora ulaşmakta zorlandı. Bosna-Hersek ise şampiyona tecrübesi olmamasına rağmen oturmuş kadrosuyla güçlü rakibi karşısında kendisine güvenli bir görüntü verdi.

Turnuvanın en erken golü

Henüz 3'üncü dakikada Arjantin'in Messi ile kullandığı serbest vuruşta top şanssız bir şekilde Bundesliga’da Schalke forması giyen Bosnalı savunmacı Sead Kolasinac’a çarpınca Bosnalı savunmacı kendi ağlarını havalandırdı. Bu aynı zamanda devam eden şampiyonanın en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Lionel Messi, 65’nci dakikada Bosna ceza sahası önünden yaptığı vuruşla 65’nci dakikada farkı 2’ye çıkardı. Bosna-Hersek’in oyuna sonradan dahil olan Vedad Ibisevic ile bitime 5 dakika kala bulduğu gol takımına puan getirmeye yetmedi.

Arjantin ile Bosna Hersek arasındaki karşılaşmayı 32 yaşındaki Joel Aguilar yönetti. Böylece Dünya Futbol Şampiyonası’nda ilk kez bir El Salvadorlu hakem düdük çalmış oldu.

Arjantin 21 Haziran Cumartesi günü TSİ 19:00’da ikinci grup maçını Belo Horizonte’de İran ile oynarken Bosna-Hersek TSİ 24:00’da Nijerya ile karşılaşacak.

Honduras Fransa'ya hafif geldi

Fransa Dünya Şampiyonası’na Honduras karşısında aldığı farklı galibiyetle başladı. Gol çizgisi teknoloji ilk kez bu maçta kullanılırken, ses sistemindeki arıza milli marşların okunmasını engelledi.

Golcü yıldız Karim Benzema, Fransa’ya sekiz yıl sonra bir Dünya Futbol Şampiyonası maçında ilk galibiyetini kazandırdı. 1998’in dünya şampiyonu, Porto Alegre’deki Estadio Beira-Rio’da oynanan ve 43 bin 12 kişinin izlediği E grubu karşılaşmasında Honduras’ı 3-0 yendi.

‘Horozlar’ Bayern Münihli yıldız Franck Ribery’nin sakatlığı nedeniyle gelmediği 2014 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası ilk maçında zayıf rakibi Honduras’ı Real Madridli yıldızı Karim Benzema’nın etkili futboluyla yıkarak 2010’daki şampiyonada yaşanan skandalı unutturdu.

Benzema biri penaltıdan olmak üzere 45 ve 72’nci dakikalarda rakip fileleri havalandırırken, 48’nci dakikada Honduras kalecisi Noel Valladares’in kendi kalesine attığı golde şutu çeken isimdi.

Honduras 10 kişi kaldı

İlk yarı sona ererken Honduraslı Wilson Palacios’un Pogba’yı ceza alanı içinde itmesiyle maçın Brezilyalı hakemi Sandro Ricci penaltıya hükmetti. Atışı kullanan Benzema takımın 1-0 öne geçirdi. Penaltıya sebebiyet vererek ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Wilson Palcios’un 43’üncü dakikada oyun dışı kalmasıyla Honduras Fransa karşısında ikinci yarının tamamında 1 kişi eksik mücadele etti.

Teknoloji ‘gol' dedi

Bu turnuvada ilk kez uygulanmaya başlanan ‘gol çizgisi teknoloji’ Fransa’nın ikinci golünde devreye girerek ilk kez tartışmalı bir pozisyonda karar verilmesini sağladı.

Benzema’nın ayağının içiyle Honduras kalesine bıraktığı top iç direğe çarparak çizgi üzerinde diğer köşedeki kaleci Valladares’e geldi.Valadares’in kontrolü sırasında topun bir ara gol çizgisini geçtiği görüldü. O sırada hakem kolundaki saate gelen topun tamamının gol çizgisini geçtiği sinyaliyle santrayı gösterdi.

72'nci dakikada Debuchy’nin sert şutu savunmadan sekerek Benzema’nın önüne düştü. Çaprazdan aynı sertlikte vuran başarılı forvet maçın 3-0’lık skorunu belirledi. Fransa böylece Portekiz’i 1-0 yenerek finale yükseldiği 2006’dan beri bir Dünya Şampiyonası’nda ilk galibiyetini almış oldu.

Milli marşlar okunamadı

Brezilya’daki organizasyonun ilk önemli aksaklığı Fransa – Honduras maçında yaşandı. Ses sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle maç öncesi milli marşlar çalınamadı. Karşılaşma boyunca anons da yapılamadı.

İsviçre’den son dakika galibiyeti

E grubu ilk maçında İsviçre, Ekvador’u uzatmalarda attığı golle yendi. Maçın kaderini oyuna sonradan giren oyuncular belirledi.

FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası E grubu ilk maçında İsviçre Ekvador’u 2-1 yendi. Başkent Brasilia’daki Estadio Nacional’da oynanan maçı 68 bin 351 kişi izledi. Her iki takım da karşılaşmaya durgun başlarken rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.

İlk yarı özellikle İsviçre’nin beklentisinden uzak geçti. Teknik direktör Ottmar Hitzfeld maç öncesi Ekvador için “Zor rakip, ikinci tur yolunda bizim için çok önemli bir maç” ifadelerini kullanmıştı. Güney Amerika ekibi başta Hitzfeld’i yanıltmadı ve Enner Valencia serbest vuruştan gelen topu yakın mesafeden kafayla İsviçre ağlarına göndererek takımın öne geçirdi (22.). İsviçre soğuk duş etkisi yapan bu gol sonrası birçok köşe vuruşu kazanıp uzaktan şutlar denese de tehlike yaratamadı.

Kenardan gelenler maçı çevirdi

Kurt teknik adam Hitzfeld’in ikinci yarıyla birlikte yaptığı oyuncu değişiklikleri sonuç verdi. 46’ncı dakikada Valentin Stocker’ın yerine oyuna dahil olan Freiburglu Admir Mehmedi, Wolfsburglu Ricardo Rodriguez’in kullandığı kornerde topu Ekvador ağlarına yollayarak İsviçre’ye beraberliği getirdi. İsviçre gole rağmen kalan dakikalarda rakibine üstünlüğünü kabul ettiremedi. 59’uncu dakikada Valencia’nın Ekvador adına etkili bir şutu yan ağlarda kaldı. Bu arada İsviçre’nin Josip Drmic ile bulduğu nizami gol hakemin ofsayt kararı nedeniyle sayılmadı.

Uzatma dakikalarında karşılaşma yeniden hareketlenirken Ekvador Michael Arroyo ile önemli bir fırsattan yararlanamadı. Maçta son sözü 3’üncü uzatma dakikasında, son çeyrekte Drmic'in yerine oyuna dahil olan Haris Seferovic söyledi. Seferovic, Rodriguez'in yerden ortasını ağlarla buluşturarak İsviçre’ye 2-1’lik üstünlüğü getirdi.

E grubunda 3'er puanla ilk iki sırayı paylaşan Fransa ile İsviçre, 20 Haziran cuma günü ikinci grup maçında karşılaşacaklar. Grubun diğer mücadelesi turnuvaya mağbuliyetle başlayan iki takım Honduras ile Ekvador arasında oynanacak.