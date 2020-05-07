MESS'ten Covid-19 salgınına karşı 'sosyal mesafe' uyarı cihazı

T24 Ekonomi



Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), çalışanlar arasında sosyal mesafeyi 'görsel ve işitsel' uyarıyla koruyan teknoloji uygulamasını üyelerinin hizmetine sundu. 'MESS SAFE' girişimin ilk ürünü olan olan cihaz "giyilebilir çözüm ve mobil uygulama" çalışanlar arasında sosyal mesafenin ihlal edilmesi durumunda görsel ve işitsel uyarıda bulunuyor. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Değişimi takip eden değil; şekillendiren, ona yön veren bir kuruluşuz. Yeni dünyada bir adım öne geçmek için MESS SAFE adıyla teknoloji hareketi başlattık. Bu hareketin birinci önceliği çalışma arkadaşlarımızın sağlığı. İlk olarak üretimde çalışanlar arasında sosyal mesafenin korunmasını sağlayan giyilebilir çözüm ve mobil uygulamamızı üyelerimizin hizmetine sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı / güvenliği ekipmanlarını tam olarak kullanmalarını güvence altına alacak, iş kazalarını en aza indirecek akıllı kamera çözümleri hazırlayacağız" dedi.

Metal sanayiinde 241 üyesinin 30 milyar dolarlık kapasitesiyle Türkiye'de imalat sanayisi cirosunun yüzde 25'ini, ihracatın 39'unu gerçekleştiren MESS, yeni tip Koronavirüs salgınının tüm dünyada değiştirmekte olduğu üretim ve çalışma düzeni için "MESS SAFE" girişimi başlattı. MESS'ten yapılan açıklamaya göre, girişimin ilk ürünüyle "giyilebilir çözüm ve mobil uygulama ile işyerlerindeki birinci öncelik olan sosyal mesafenin korunması" amaçlandı.

Akkol: Hem üretimi hem de iş güvenliğini yeniden tasarlıyoruz

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Değişimin farkındayız ve ülkemiz adına olumlu sonuçlar elde etmek için kararlıyız. Dijital dönüşüm konusunda Türkiye'de öncü bir rol üstlenecek MEXT ile metal sanayinin ve işgücünün dijital dönüşümünü yönetiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte sağlıklı çalışan ve kesintisiz üretim için geliştirdiğimiz MESS SAFE ile birçok ürünü ve uygulamayı üyelerimizin hizmetine sunacağız. Bu hareketin birinci önceliği çalışma arkadaşlarımızın sağlığı. Tüm projelerimizi bu doğrultuda tasarlıyor, uyguluyoruz. İlk olarak üretimi devam ettiren bütün arkadaşlarımızın sağlığını yeni nesil teknolojiler ile koruma altına alıyoruz. Hem üretimi hem de iş sağlığı ve güvenliğini yeniden tasarlıyoruz. 'MESS SAFE ile korunan, teknolojiyle dönüşen üretim' diyoruz. Ülkemizde üretim durmasın, istihdamımız korunsun ve artsın. Bu süreçten güçlenerek çıkalım. Bu zorlu süreç sonrası geleceğin normalinin merkezi Türkiye olsun istiyoruz."









Giyilebilir teknoloji ve mobil uygulama seçenekleri var

MESS'ten yapılan açıklamada, sosyal mesafe ihlaline karşı geliştirilen ürün için şu bilgiler verildi:

"Ürünün giyilebilir teknoloji ve mobil uygulama seçenekleri bulunuyor. Giyilebilir çözümü çalışanlar boyunlarına asabiliyorlar, giysilerine takabiliyorlar; mobil uygulamasını telefonlarına indirebiliyorlar.

Bu uygulama ile iki çalışan arasında sosyal mesafenin ihlal edilmesi halinde çalışanlar bir donanım üzerinden görsel ve işitsel olarak uyarılıyor. Çalışanların üretim sürecindeki etkileşimleri mobil bir uygulama ile taranıyor ve mesafe ihlalleri hatırlatılıyor.

Uygulama, bluetooth teknolojisiyle çalışanlar arasında mesafeyi ölçüyor. Olası ihlalleri kullanıcılara ve işyerine iletiyor.

Geliştirilen yeni teknoloji şirket yönetimine işyeri içinde oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği için değerlendirme yapabilme ve gerekli tedbirleri alabilme imkânı veriyor."

'Yüz tanıma teknolojileri kullanacağız'

MESS Başkanı Özgür Burak Akkol, "çalışanlar arasındaki sosyal mesafeyi giyilebilir çözüm ve mobil teknolojiyle takip eden MESS SAFE girişiminin acil ihtiyaca yanıt olması için geliştirildiğini" belirterek şöyle devam etti: "Bunun dışında önümüzdeki günlerde yeni bir ürünümüz olacak. Yüz tanıma teknolojilerini kullanacağız. Çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı / güvenliği ekipmanlarını tam olarak kullanmalarını güvence altına alacak, iş kazalarını en aza indirecek akıllı kamera çözümleri hazırlayacağız."

Üretime dönüş rehberi

MESS açıklamasında, "MESS SAFE girişiminin, COVID-19 sonrası üretime dönüş sürecinde MESS üyelerine bilgi desteği ile rehberlik edecek yönlendirmelerin oluşturulmasını" da içerdiği belirtilerek, "MESS, normalleşme yolunda ilk adımların atıldığı yeni dönemde üyeleri için 'COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı' çalışmasını hazırladı" denildi. Özgür Burak Akkol, 'Covid-19 sonrası işe dönüş yaklaşımı' konusunda, "Bu çalışmada ekosistemimizdeki global iş ortaklarımızın birikimi ile Türkiye ve dünyadan farklı ölçekteki pek çok şirketten 68 farklı en iyi uygulama örneği yer alıyor. İşe dönüş uyum sürecinde 12 temel adımda neler yapılması gerektiği ile ilgili 188 madde düzenledik" dedi.

MESS SAFE'in dört özelliği

MESS açıklamasında, MESS SAFE ürününün dört özelliği şöyle sıralandı:

1- Bildirim mekanizması ile çalışanların işyerindeki sosyal mesafelerini koruyabilmelerini sağlar.

2- Kullanıcıların sosyal mesafeleri hakkında durum tespiti yapma imkânı verir.

3- Düşük enerjili bluetooth teknolojisi ile konum takibi yapılmasına gerek duyulmadan çalışır.

4- Giyilebilir çözüm boyuna asılarak veya kemere takılarak kullanılabilir.