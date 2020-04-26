MESS ‘kodlama’ eğitimlerini tüm çocukların erişimine açtı

T24 Haber Merkezi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS); ilk, orta ve lise seviyesindeki kodlama eğitimlerini online platforma taşıyarak Türkiye genelinde erişime açtı. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “kodlama eğitimleriyle Türkiye’deki tüm çocuk ve gençlere bir 23 Nisan hediyesi vermek istediklerini” dile getirdi. Akkol, “Dünyadaki dijital değişime uygun olarak insan kaynağını da dönüştürmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Kodlama eğitimleriyle; teknolojiyi kullanmakla yetinmeyecek, üretecek gençlerin yetiştirilmesini hedefliyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi metal sanayinde faaliyet gösteren 241 şirketi temsil eden MESS’ten yapılan açıklamada; yaklaşık iki yıldır iki yıla yakın süredir üye işyerlerindeki çalışanların ortaokul ve lisede eğitim gören çocuklarına kodlama eğitimleri verildiği kaydedildi.

Kodlama eğitimleri kapsamında bugüne kadar 5 bini aşkın çocuğa ulaşıldığını kaydeden MESS, Covid-19 pandemisiyle başlayan karantina döneminde eğitimlerin kapsamını ilkokul öğrencilerine de hitap edecek şekilde genişleterek online platforma taşıdı. Eğitimler, TBMM’nin 100. Kuruluş yıldönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle tüm Türkiye’nin erişimine açık hale getirildi.

Akkol: Hedef, teknoloji üretecek gençler

İlerlemenin anahtarının, dijital dönüşümün getirdiği fırsatları değerlendirmek olacağını belirten MESS Yönetim kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, şunları söyledi:

“Ülkemiz, dijital dönüşümü fırsata çevirerek rekabette atılım yapabilecek potansiyele sahip. Bu durum geleceğe güvenimizi artırıyor. Hiç vakit kaybetmeden harekete geçilmesi ise büyük önem taşıyor. MESS olarak dönüşüme öncülük edecek önemli bir adım atıyoruz. Sanayinin dijital dönüşümü için hayata geçirdiğimiz teknoloji merkezimiz MEXT, Türkiye’de tek, dünyada ise sayılı örnekler arasında yer alıyor. İnsan kaynağımızı dijital dünyaya uygun olarak dönüştürmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz MEXT’te verilecek hizmetler ile MESS üyesi kuruluşlardaki çalışanların dijital yetkinliklerini geliştirmelerini de sağlıyoruz.”

“Ülke genelinde tüm öğrencilerin evden eğitime devam ettiği bu zorlu süreçte çocuklara ve gençlere de destek olmak istediklerini” dile getiren Özgür Burak Akkol, kodlama eğitimlerinin önemine ilişkin olarak şu görüşü dile getirdi:

“Yeni nesiller artık dijital bir dünyaya doğuyor ve bu paralelde gençlerin sahip olması gereken yetkinlikler de hızla değişiyor. Dönüşüm, çocuklardan ve gençlerden başlıyor. Hedefimiz teknolojiyi kullanmakla yetinmeyip, üretecek gençler yetiştirmek. Bu hedef doğrultusunda atılması gereken ilk ve en temel adım, kodlama eğitimleri. 2 seneye yakın süredir MESS üyesi işyerlerimizde çalışanların ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklarına kodlama eğitimi veriyorduk. Meclisimizin açılışının 100. yılını kutladığımız bu seneyi, kodlama eğitimlerini tüm Türkiye’deki çocukların kullanımına açarak kutlamanın anlamlı olacağını düşündük.”

192 eğitim videosu, 20 saat

MESS’in Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki çocuk ve gençlerin erişimine açtığı online kodlama eğitimleri, toplamı 20 saati bulan 192 eğitim videosundan meydana geliyor. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin katkılarıyla geliştirilen teorik ve pratik eğitimlere www.meskodlamaegitimi.com üzerinden ulaşılabiliyor.