MESS Başkanı Akkol: Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezi MEXT dünya sahnesine çıktı

T24 Ekonomi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın da sayılı örnekleri arasında bulunduğu açıklanan dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezi MEXT’in dünya lansmanını, ‘Business Insider Global Trends Festival’de gerçekleştirdi. Bünyesinde “dünyanın en gelişmiş dijital fabrikasını da bulunduran” MEXT’te, sanayi kuruluşlarının dijital dönüşüm konusunda ihtiyaç duydukları tüm hizmetler tek çatı altında toplanıyor. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Lansmanla hem metal sanayimiz hem de ülkemizin dijital dönüşüm konusunda bölgedeki lider konumunu tüm dünyaya göstermiş olduk. Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezi olan MEXT’in bu kapsamda bir etkinlikte dünya sahnesine çıkması bizi çok memnun etti. Çünkü MEXT bir teknoloji merkezinden çok daha fazlasını, bir vizyonu işaret ediyor” dedi.

Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ağustos ayında yapılan MESS Teknoloji Merkezi MEXT’in dünya lansmanı, iş dünyasının sayılı etkinlikleri arasında yer alan ve bu yıl 19-23 Ekim arasında online olarak organize edilen ‘Business Insider Global Trends Festival’de gerçekleştirildi. Dünyadan iş insanları, girişimciler, akademisyenler, analistler ve iş dünyasının trendlerini takip eden geniş bir kitle tarafından izlenen etkinlikte MESS, dört yıllık kapsamlı çalışması sonucunda tamamlanan teknoloji merkezi MEXT’i dünyaya tanıttı. MESS’ten yapılan açıklamada, Business Insider Global Trend Festival etkinliğine konuşmacı olarak davet edilen MESS’in, Türkiye’deki ilk kurum, dünyadaki ilk işveren sendikası olduğu kaydedildi. Açıklamada, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin “dünya nüfusunun yüzde 70’ine sahip 40’tan fazla ülkeden katılımcılarca izlendiği” bildirildi.

Özel oturumda “teknoloji merkezi MEXT’in kuruluş aşamasındaki yolculuğu, hedefleri, verdiği hizmetler, ulusal ve uluslararası çapta sahip olduğu ilklerin tüm dünyaya anlatıldığı” belirtilen açıklamada, “MESS’in Türkiye’nin 249 lider sanayi kuruluşunu temsil ettiğine, MESS üyelerinin Türkiye ihracatının yüzde 40’ını gerçekleştirdiğine, ülke ekonomisine 60 milyar doların üzerinde katkı sağladığına, MESS üyesi şirketlerde doğrudan 200 binin, dolaylı olarak da 1 milyonun üzerinde kişinin istihdam edildiğine” dikkat çekildi.

Akkol: Dijital dönüşümde küresel çapta iş ağına sahibiz

MEXT’in dünya lansmanıyla Türkiye’nin dijital dönüşüm konusunda bilgi ve birikiminin ortaya konduğunu kaydeden Akkol “Ülkemiz Avrupa ve Asya kıtaları arasında eşsiz bir coğrafi konuma sahip. Lansmanla Türkiye’nin, coğrafi avantajını dijital dönüşüm alanındaki deneyim ve bilgisiyle birleştirerek bölge ülkelerine öncülük yapacak güçte olduğunu gösterdik” açıklamasını yaptı.

“MEXT’in ulusal ve uluslararası ekosisteminin her geçen gün genişlediğini” anlatan Akkol, “Dijital dönüşüm konusunda küresel çapta bir iş ağına sahibiz. Dünyanın en önemli organizasyonlarından Dünya Ekonomik Forumu da partnerlerimiz arasında yer alıyor. Business Insider Global Trends Festival’e katılarak MEXT’i dünyanın en büyük şirketlerinin karar verici düzeyindeki yöneticilerine tanıttık. MEXT’in dünya lansmanı ile sahip olduğumuz bu ekosistemi küresel bazda yeni iş birliklerine açmış olduk” dedi.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol

‘Türkiye, bölgenin teknoloji merkezi olarak konumlanacak’

“Yeni nesil sendikacılık anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini” kaydeden Akkol, üyelerine ve ülkeye değer katacak projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. “MEXT’i tam da bu vizyon doğrultusunda kurduklarını” vurgulayan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, şöyle devam etti: “Dijital dönüşümünü tamamlayan sanayi şirketlerimizin dış pazarlardaki rekabet gücü arttıkça ülkemizin üretimi, ihracatı, istihdamı ve milli geliri de bundan olumlu etkilenecek. Merkezimiz sanayideki dijital dönüşümü yönlendirerek ülkemizin hedeflerine ulaşmasına destek olacak. Hedeflerimiz büyük. Global Trends Festival, gerek sektörümüzü gerekse ülkemizi daha da ileriye taşıyacak bu hedeflere ulaşmada önemli bir platform oldu. Katıldığımız oturumlarda sanayimizin dijital dönüşüm konusundaki lider konumunu küresel arenada ortaya koyduk. Yaptığımız çalışmaların Türkiye’nin bölgenin teknoloji merkezi olarak konumlanmasında önemli rol oynayacağına inanıyorum.”

MEXT bir teknoloji merkezinden çok daha fazlası

“MESS’in etkinliğe çok kapsamlı bir iş birliği için davet edildiğini” belirten Akkol, lansmanın geniş bir katılım eşliğinde yapıldığını vurgularken, “Sahip olduğu özelliklerle Türkiye’de tek, dünyada ise sayılı örnek arasında yer alan merkezimizi etkinlik aracılığıyla küresel arenada tanıttık. Lansmanla hem sektörümüzün hem de ülkemizin dijital dönüşüm konusundaki kararlılığını ve uzmanlığını tüm dünyaya göstermiş olduk” dedi.

Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarının dahil olduğu geniş bir alanda iş dünyasına hitap eden lansmanın Türkiye için de büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Akkol “Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezi olan MEXT’in bu kapsamda bir etkinlikte dünya sahnesine çıkması bizi çok memnun etti. Çünkü MEXT bir teknoloji merkezinden çok daha fazlasını, bir vizyonu işaret ediyor” diye konuştu.

‘Dijital dönüşüm hizmetleri tek çatı altında, dünyanın en gelişmiş dijital fabrikası MEXT’te’

MEXT bünyesinde yer alan dijital fabrika konusunda da bilgi veren Akkol, şöyle devam etti: “Avrupa’nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu olan Fraunhofer Enstitüsü ile yaptığımız işbirliği kapsamında şirketlerin dijital röntgenini çekiyor, dijital dönüşümün hangi aşamasında olduklarını tespit ederek buna göre bir yol haritası hazırlıyoruz. Tüm bunlara ek olarak merkezde dijital dönüşüm alanında Türkiye’nin en güçlü ekosistemini sunuyoruz. Kısacası sanayicinin dijital dönüşüm süreci boyunca ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tek çatı altında topluyoruz.”

“10 bin metrekare alan üzerine kurulu MEXT’in içinde yer alan dijital fabrika dünyanın en gelişmiş dijital fabrikası konumunda. Dünyanın ilk sanal demir-çelik tesisini içeren fabrika, gerçek bir demir-çelik tesisinin ‘dijital ikizi’ olarak sanal ortamda üretim yapıyor. Türkiye’nin uçtan uca ilk dijital üretim tesisi olmasının yanı sıra 5G teknolojisi ile desteklenen ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. En son teknolojinin kullanıldığı bu üretim hattında, verimlilik kayda değer oranda artırıyor.”

“Sanayici, dijital fabrika ile dijital dönüşümünü tamamlamış üretim modelini yerinde deneyimliyor. Bu dijital fabrikada aynı zamanda insan kaynağının dijital yetenekleri de geliştiriliyor. Bu kapsamda hazırladığımız Türkiye’nin en kapsamlı ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı’ ile her kademeden çalışana özel eğitim programı sunuyoruz. Bu eğitim programında, dijital üretim süreci deneyimleniyor ve geleneksel yöntemlerle kıyaslanabiliyor.” ‘Beş yılda 250 bin kişiye eğitim vereceğiz’ Beş yıl içinde 250 bin kişiye eğitim vereceklerini vurgulayan, MEXT’in bir diğer özelliğinin sunduğu ekosistem olduğunu kaydeden Akkol “Ortaklarımız arasında dünyanın önde gelen 40’tan fazla kurum ve kuruluş yer alıyor. MESS olarak Dünya Ekonomik Forumu’na üye olan ilk işveren sendikası olduk. Bu sayede MEXT, Dünya Ekonomik Forumu Dördüncü Endüstriyel Devrim Merkezleri Ağı’na katıldı. MESS üyeleri, bu ekosistemin sunduğu hem yerel hem de uluslararası ortaklarla çalışma imkanı buluyor” dedi.