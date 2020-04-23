MESS, 23 Nisan'ın 100. yılında kodlama eğitimlerini çocukların erişimine açtı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla ilk, orta ve lise seviyesindeki kodlama eğitimlerini online platforma taşıyarak Türkiye genelinde erişime açtı.