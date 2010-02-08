Meşrubatlar kanseri tetikliyor

T24- Haftada en az iki kez meşrubat içenlerde pankreas kanseri riskinin çok daha fazla olduğu belirtildi.







Singapur’da yapılan, 60 bin civarında kişiyi kapsayan araştırmada, meşrubat yerine daha ziyade meyve suyu içenlerde ise bu riskte artış bulunmadığı belirtildi.



Araştırma başkanı Minnesota Üniversitesinden Mark Pereira, meşrubatlardaki yüksek seviyedeki şekerin vücutta insülini artırıyor ve bunun da pankreas kanser hücrelerinin oluşumuna katkıda bulunuyor olabileceğini söyledi.



"Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention" dergisinde yayımlanan araştırmada, söz konusu 60 bin kişi 14 yıl boyunca takip edildi.



Zaman içinde gönüllülerden 140’ında pankreas kanseri görüldü. Pankreas kanserine yakalananların yüzde 87’sinin haftada 2 veya daha fazla meşrubat içme alışkanlıklarını olduğu tespit edildi.



Daha önce yapılan bazı araştırmalarda da pankreas kanseriyle kırmızı et, özellikle de çok kızarmış ve kavrulmuş et arasında bağlantı bulunmuştu.



Pankreas kanseri, en öldürücü kanser türleri arasında bulunuyor. Amerikan Kanser Derneği’ne göre, pankreas kanserlilerin 5 yıl yaşama oranı sadece yüzde 5. Bazı bilim adamları, yüksek şeker tüketiminin bazı türdeki kanserleri tetiklediğini düşünüyorlar. Tümör hücrelerinin normal hücrelerden daha çok glikoz tükettiği belirtiliyor.