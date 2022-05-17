Meşrubat devi faaliyetlerini almıştı, Rus şirket yerini doldurmaya çalışıyor: Coca-Cola değil CoolCola, Fanta değil Fancy

T24 Dış Haberler

Rusya'da bir firma, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik işgali nedeniyle ülkeden çekilen ikonik meşrubat firmalarının yerini doldurmak için kolları sıvadı.

Rus içecek firması Oçakovo, Rusya'da yaşayanların artık Coca-Cola, Fanta ve Sprite yerine CoolCola, Fancy ve Street içebileceğini ifade etti.

Coca-Cola Company'nin mart ayında Rusya'daki faaliyetlerini askıya almasının ardından raflarda bu içecekleri bulmak zorlaştı. Coca-Cola ürünleri hala bazı marketlerde bulunabilse de fiyatları neredeyse yüzde 200 yükseldi.

Oçakovo, CoolCola'nın 'Kola'nın ikonik tadına sahip olduğunu' iddia etti.

1978'de Sovyetler Birliği'nde kurulan Oçakovo, savaş öncesine kadar kvas ve medovuhka gibi geleneksel Rus içkileri üretiyordu.

Marttan bu yana kola yapımına başlayan çeşitli şirketler, tüketicilerden olumsuz geri dönüşler aldı.