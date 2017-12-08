Meşru müdafaa gerekçesiyle bozulan dava yeniden görülüyor

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Eskiizmir semtinde 5 yıl önce, otomobiliyle polis ekip otosuna çarpan ehliyetsiz sürücü Erhan Barlak\'ın ağabeyi Emrah Barlak\'ı, çıkan arbedede tabancayla vurarak öldürüp, 4 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru İmran Kahya\'ya verilen toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay\'ın meşru müdafaa gerekçesiyle beraat etmesi gerektiğini belirterek tahliye ettiği Kahya hakkındaki davanın görülmesine, bozma kararının ardından tekrar başlandı.

Olay, 12 Ağustos 2012 tarihinde 9781 Sokak ile 3800 Sokak kesişiminde gündüz saatlerinde meydana geldi. Asayiş şubede görevli ekip, iddiaya göre, devriye görevini yaptıktan sonra polis aracını yol kenarına park etti. Bu sırada, ehliyetsiz Erhan Barlak\'ın kullandığı otomobil, Ünal Basmacı\'nın kullandığı ekip otosuna çarptı. Ekip otosundan inen polis memurları, tutanak tutmak istedi. Ceza yazılmasına engel olmak isteyen Erhan Barlak, yanındaki ağabeyi Emrah Barlak ve Faruk Karahan ile polis memurları arasında tartışma başladı. Arbede sırasında, polis memurları biber gazı sıktıktan sonra havaya ateş etti, Erhan Barlak ve 2 kişi ise sandalyeyle polislerin üzerine yürüdü. Polis memuru İmran Kahya, meslektaşına sandalyeyle saldırıldığını görünce silahını tekrar ateşledi. Bu sırada Emrah Barlak karnından, kardeşi Erhan Barlak ve Faruk Karahan bacaklarından yaralandı. Yoldan geçen Halil Altın ve Seyyid Ekinci de seken kurşunla hafif yaralandı. Yaralılardan Emrah Barlak kaldırıldığı hastanede öldü. Olayın ardından gözaltına alınan polis memuru İmran Kahya, açığa alınıp tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten savcı, \'kasten adam öldürme\' ve \'kasten yaralama\' ile suçlanan polis memuru İmran Kahya\'nın yanı sıra Erhan Barlak\'a \'zincirleme olarak kamu görevlillerine görevlerinden dolayı alanen hakaret\' , \'zincirleme tehdit\' ve \'kişinin yerine getirdiği kamu görevleri nedeniyle yaralamaya teşebbüs\' suçlarından 2 yıl 9 ay ile 9 yıl arasında hapis, Faruk Karahan\'a da \'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit yaralama\' suçundan 2- 5 yıl arasında ceza talebiyle dava açtı.

İzmir 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 28 Kasım 2014 tarihindeki karar duruşmasında, sanık polis memuru İmran Kahya\'ya, Emrah Barlak\'ı kasten öldürmekten önce ömür boyu hapis cezası verildi. \'Haksız tahrik, fiilin olası kasıtla işlenmiş olması, pişmanlık ve iyi hal\' indirimleri yapılarak bu ceza 8 yıl 4 aya düşürüldü. Erhan Barlak\'ı kasten silahla yaralama suçundan ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Heyet, Faruk Karahan\'ı kasten silahla yaralama suçundan da Kahya\'ya önce 1.5 yıl hapis cezasına hükmetti. \'Haksız tahrik, iyi hal ve pişmanlık\' indirimleriyle bunu 7 ay 15 güne indirdi. Bu cezayı erteledi. Mahkeme heyeti, mağdurlar Seyyid Ekinci ve Halil Altın\'a karşı kasten silahla yaralama suçundan sanık polise önce 6\'şar ay, ardından \'haksız tahrik, iyi hal ve pişmanlık\' indirimleriyle 2 ay 15\'er gün olmak üzere toplam 5 ay hapis cezası vererek bu cezaları da erteledi. Böylece sanık İmran Kahya, toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, müşteki sanıklar Erhan Barlak\'a, 4 polise \'hakaret ve zincirleme tehdit\'ten 3 yıl 5 ay 3 gün, Faruk Karahan\'a \'görevi yaptırmamak için direnmek\'ten 1 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNULDU

Mahkemenin kararını beğenmeyen taraflar, temyiz için Yargıtay\'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi, polis memuru İmran Kahya\'nın eylemlerinin meşru müdafaa sınırları içerisinde olduğunu belirterek, mahkemenin verdiği ceza kararını bozdu. Kahya\'nın beraat etmesi gerektiğini belirten Ceza Dairesi, ayrıca sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklar hakkındaki karar ise onandı. Bozma kararının ardından polis memuru Kahya tahliye edildi.

DAVA TEKRAR GÖRÜLMEYE BAŞLADI

İzmir 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tekrar görülmeye başlanan davanın bugünkü duruşmasına sanık polis memuru İmran Kahya, sanık avukatları Tolga Yurdakul ve Percin Uzun ile başka bir suçtan tutuklu bulunan Erhan Barlak ile Gülpaşa Barlak, Nüsrettin Barlak ve avukatları katıldı. Sanık polis memuru Kahya duruşmada yaptığı savunmada, \"Karar verilmeden önce savunma yapmıştım. Bozmadan önceki savunmamı tekrar ederim. Saldırıya uğrayınca kendimi savunmak zorunda kaldım. Keşke bu olay meydana gelmemiş olsaydı\" dedi.

Olayda ölen Emrah Barlak’ın kardeşi Erhan Barlak ise \"Ortada bir cinayet vardır. Kasten yaralamalar vardır. Mahkemenin önceki verdiği karar doğru değildir. Yargıtay’ın bozma kararı da doğru değildir. Siz vicdanen rahatsanız beraat kararı verin\" diye konuştu. Emrah Barlak’ın babası Nüsrettin Barlak da \"Millet olmasa devlet olmaz. Ben gerçek adalet istiyorum. Sanık 1 tane değil, 2 tane değil tam 14 mermi sıkmıştır. Olay yerinde bulunan diğer polislerden biri dahi niye sıkıyorsun diye sanığa engel olmamıştır\" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, taraflara, kovuşturmanın genişletilmesi yönünde istekleri olup olmadığını bildirmeleri için süre verip, duruşmayı erteledi.



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