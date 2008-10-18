Mesnevi’nin 564 yıllık elyazması kopyası bulundu

Amasya Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi’nin sessiz sedasız bir konuğu var.

Mevlana’nın ünlü yapıtı Mesnevi’nin II. Murat dönemine ait el yazması kopyası, 600 yıla yakın tarihe tanıklığını Amasya’dan sürdürüyor.



Mevlevi yolunun öncüsü, Mevlana’nın ölümsüz eseri Mesnevi’nin asırlara tanıklık etmiş el yazması kopyası. Ve paha biçilemez değere sahip olan bu eser, uzun yıllardır Amasya Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi’nde konukluk ediyor.



Amasya Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi’nde bulunan bir elyazması eserin Mevlana’nın ünlü yapıtı Mesnevi’nin 564 yıllık kopyası olduğu anlaşıldı.



Vali Mehmet Celalettin Lekesiz, yaptığı basın açıklamasında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ulaşan bir bilgi sonrasında yapılan çalışmada, Amasya Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi’ndeki bir elyazması üzerinde inceleme yapıldığını bildirdi.



Yapılan inceleme sonrasında kitabın 564 yıllık ve Mevlana’nın ünlü eseri Mesnevi’nin kopyası olduğunun belirlendiğini anlatan Lekesiz, "Altın süslemeli hat ile yazılmış, Mesnevi’nin orijinal kopyası olan bu kitabı koruma altına aldık. Kitabın daha detaylı incelenmesi için de konusunda tecrübeli isimlerden oluşan bir komisyon kuruldu" dedi.



Eserin 1444 yılında II. Murat döneminde devrinin üslubuna göre yazılmış deri ciltli bir eser olduğunu ifade eden Lekesiz, eserin söz konusu kütüphaneye ne zaman ve ne şekilde getirildiği konusunun da araştırıldığını bildirdi. Komisyon üyesi Prof. Dr. İlter Uzel de eserin Türk ve Amasya tarihi açısından önemli olduğunu söyledi.

