Meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

HSK tarafından dün meslekten ihraç edilen eski Şemdinli savcısı Ferhat Sarıkaya, Ankara TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı.

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HSK 2. Dairesi, dün, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde bombalanan Umut Kitabevi iddianamesini de yazan eski Şemdinli savcısı Ferhat Sarıkaya'yı meslekten ihraç etmişti.

Eski savcı Ferhat Sarıkaya, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Umut Kitabevi'nin bombalanmasından sonra hazırladığı iddianameyle gündeme gelmişti. Sarıkaya, iddianamede o dönem Genelkurmay Başkanı olmaya hazırlanan Yaşar Büyükanıt'ın ismini geçirmişti. Sarıkaya, Büyükanıt'ın ismini Büyükanıt’ın dosyaya dahil edilmesini daha sonra davaya bakan ve darbe girişimi sonrasında tutuklanan Yargıtay üyesi Hâkim İlhan Kaya’nın istediğini söylemişti. Sarıkaya, İlhan Kaya’nın kendisine Fethullah Gülen'in “Böyle bir kahraman çıkmış, kendisine ve ailesine ölünceye kadar bakılacak, bu da size bir vasiyetimdir” dediğini söylemişti.

Ferhat Sarıkaya, 12 yıl önce, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi genel sekreteri Enver Arpalı'nın cezaevinde intihar etmesine yol açan "yolsuzluk" soruşturmasını da "paralel örgüt tarafından organize edildiğini" söylemişti.

Darbe girişiminin ardından örgütle bağlantısı sebebiyle hakkında soruşturma açılan Ferhat Sarıkaya itirafçı olmuş, 2016 yılında açığa alınmıştı.