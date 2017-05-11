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15 Temmuz Darbe Girişimi

Meslekten ihraç edilen 5 hâkim ve savcı tutuklandı

Antalya'da ihraç edilen 12 hâkimden 5'i tutuklandı

Fotoğraf: Arşiv

11 Mayıs 2017 23:48

Antalya'da ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen 5 hâkim ve savcı tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Antalya'da 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 12 hâkim ve savcıdan 5'i tutuklandı.

'FETÖ' soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen Kumluca, Manavgat, Alanya Afyonkarahisar, Mersin ve Tarsus adliyelerinde görev yapan 12 hakim ve savcı, Antalya polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 12 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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