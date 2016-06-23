Uzmanlardan Kandilli Rasathanesi'ne tepki: Marmara'daki deprem 7'yi aşar, felaket olur

Olası İstanbul depremi üzerine Kandilli Rasathanesi'nde yapılan araştırmayla ilgili olarak Prof. Dr. Nurcan Meral Özel'in, "Marmara'daki fay segmentlerden oluşuyor, deprem düşük enerjili olur, 7 büyüklüğünü aşamaz" açıklamasına meslektaşları tepki gösterdi. Uzmanlar, 250 yıldır biriken enerjinin 7'den büyük deprem yaratacağını, çalışma bitmeden açıklama yapılmasının sağlıklı ve etik olmadığını söylediler.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Fay boyunda kısalma mı gördüler de böyle söylüyorlar bilemiyoruz. Fay parçalıdır dediler. 1999’dan sonraki çalışmalarda zaten bunu tespit etmiştik. Bu çalışma yeni bir şey söylemiyor" derken Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, "Depremler 250 yıllık periyotlarda devinim yaşar. 1766 depremini örnek aldıkları belli. 2016’dan hesap edersek 250 yıl eder. Örnek tamam ama sonuç yanlış. 250 yıllık bir enerji birikimi 7’den az bir deprem getirmez, 7’yi aşar" ifadesini kullandı.

Habertürk'ten Nagihan Alan'a konuşan uzmanların açıklamaları şöyle:

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz: Bu proje henüz bitmiş değil. Bitmemiş bir proje için açıklama yapmak hata. Bitirip verileri ortaya koyarlarsa bir eleştiride bulunmak mümkün. Şu an devam eden bir proje için konuşuluyor. Ki fayın boyu ne kadarsa oradan hesaplanır. Fay boyunda kısalma mı gördüler de böyle söylüyorlar bilemiyoruz. Fay parçalıdır dediler. 1999’dan sonraki çalışmalarda zaten bunu tespit etmiştik. Bu çalışma yeni bir şey söylemiyor. Ayrıca Tsunami 2 metre olur’ dediler. 1409’da surları aşmış bir Tsunamiden bahsediyoruz. Benzerinin olmayacağını nereden biliyorlar. Ki o zaman 2 metreyi de aşar. Le Suroit araştırmasından sonra 7.6 ölçüldü. 1912 depremi sonrası Tekirdağ açıklarına kadar fayın kırılmış olduğu belirlenmişti. Kısalmış olsa bile fay 7’yi aşacak.

"Bu sonuç sağlıklı değil, açıklama da etik değil"

Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu: Depremler 250 yıllık periyotlarda devinim yaşar. 1766 depremini örnek aldıkları belli. 2016’dan hesap edersek 250 yıl eder. Örnek tamam ama sonuç yanlış. 250 yıllık bir enerji birikimi 7’den az bir deprem getirmez, 7’yi aşar. Kuzeydeki fayları segmentlere bölmüşler ve burada asıl beklediğimiz büyük deprem için bir şey diyememişler. Peki kırılmanın hangi segmentte olacağı veya duracağını nereden biliyorlar? Ardı ardına devam da edebilir. 7.5’ de olur 7.7’ de. 7’ yi aşacağı kesin. Bu da İstanbul’un felaketi olur. Sadece Adalar önü için konuşup 7’yi aşmaz demişler. Çalışmanın sağlıklı olmayan birçok yanı var. ‘Avcılar’da heyelanların kontrolü için çalışma yaptık’ dedi. Nurcan Hanım. (Prof. Dr. Nurcan Meral Özel) Ama Avcılar Belediyesi’nin de bizim de bilgimiz yok. Sonra Büyükşehir’den verileri aldıklarını söylemişler. Bu etik değil. Böyle bir açıklama yapılmamalıydı.

"Rasathane yeni bir şey söylemiyor"

Deniz Jeolojisi Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Çalışma yeni bir şey söylemiyor. % 99’u bilinenden farklı değil ama kesin olarak 7 büyüklüğünden fazla olmaz denmesi tartışılır. Bunu kesin olarak bilmek zor. Kaldı ki Orta Marmara çukurluğundan adalara kadar olan kesim deprem üretirse 7.2 en az. 7’yi aşar yani. Marmara Bölgesi tarihte 7 üstü depremler üretmiş. Bu açıklama rakamsal ifadeden çok İstanbul’da olası bir depremin ciddiyetinin altını çizmeliydi. Çünkü depremin tekerrür periyodunun sonlarına yaklaştık. 1766’dan bu yana 250 yıl geçti. Periyot doldu. Sadece Avcılar Beylikdüzü değil deprem, sahili içine alır. En fazla denize kıyısı olan yerler hisseder. İstanbul’da yapı stokunun % 60’ı kötü bu da 7 büyüklüğünde bir depremde bile büyük bir afet demek. İstanbul’da depremin ciddiyetinin farkında olmak lazım.

"Hangi ilçede kaç büyüklüğünde olacak?"

Fransız Le Suroit Gemisi'nin deprem araştırmasında Prof. Xavier Le Pichon ilçelerde yaşanacak depremin büyüklüğüyle ilgili şu iddialarda bulunmuştu:

-Kadıköy (Merkez üssüne uzaklığı 26 km): 6 büyüklüğünde

-Eminönü (Merkez üssüne uzaklığı 16 km): 9 büyüklüğünde,

-Fatih (Merkez üssüne uzaklığı 14-15 km): 9 büyüklüğünde,

-Zeytinburnu (Merkez üssüne uzaklığı 12 km): 9 büyüklüğünde,

-Bakırköy (Merkez üssüne uzaklığı 10 km): 9 bazı yerleri 10 büyüklüğünde,

-Avcılar (Merkez üssüne uzaklığı 12 km): 9 büyüklüğünde,

-Küçükçekmece (Merkez üssüne uzaklığı 14 km): 8 büyüklüğünde,

-Büyükçekmece (Merkez üssüne uzaklığı 15.5 km): 8-9 büyüklüğünde,

-Silivri ve Çatalca: 7 şiddetinde sarsılacak.