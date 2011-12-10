Meslektaşlarından davacı olacak

T24- İzmir'in Foça ilçesinde bir doktor, trafik kazası sonrası kendisi ve ağır yaralanan akrabalarıyla ilgilenmedikleri gerekçesiyle meslektaşlarından davacı olmaya hazırlanıyor.







Zaman'ın haberine göre, Karagüzel ailesinin hayatını karartan kaza, 6 Kasım 2011'de, Yenifoça ile Menemen arasındaki Gerenköy kavşağında meydana geldi. Astsubay B.C. yönetimindeki otomobil, tali yoldan çıkarak ana yolda seyreden Vedat Engin yönetimindeki araca çarptı.



Takla atan otomobilde bulunan Vedat Engin, doktor Oğuz Karagüzel, Nihan Karagüzel ve Nalan Karagüzel ağır yaralanırken, Ali Rıza Karagüzel olay yerinde hayatını kaybetti. Astsubay B.C. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve jandarma tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı Foça Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tutuklanan zanlı, bir üst mahkemeye itiraz etti. Foça Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararıyla kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

Kaza ve ardından yaşanan ihmaller, olayda ağır yaralanan Fethiye Devlet Hastanesi'nde görevli nöroloji uzmanı Dr. Oğuz Karagüzel'i (45) çileden çıkarttı. Kazadan sonra kaldırıldıkları Menemen Devlet Hastanesi'nde, ağır yaralı olduğu halde görevli doktorun kendilerini muayene etmediğini savunuyor. 'Basit tedaviyle' iyileşecekleri yönünde rapor düzenlediğini aktarıyor. Şunları söylüyor: "Doktor, hiç muayene etmeden, 'Basit tedaviyle iyileşir' raporu düzenledi. Beni başka bir hastaneye götürmelerini istedim. Tam 45 dakika ambulansın içinde bekletildim. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemen ameliyat edildim. Kazada göğüs ve batın travması geçirmiştim, iç kanamam vardı. Ameliyatlar sonucu dalağımı aldılar. Menemen Devlet Hastanesi'ndeki aynı doktor, ağır yaralı eşim ve kaynım Vedat için de 'Basit tedaviyle iyileşir' raporu düzenlemiş. Kalçası kırılan, kafa travması geçiren eşime, sadece gözünde bir çizik var, diye rapor yazmış. Yine kalçası kırılan ve göğüs travması geçiren kaynım Vedat için de aynı şekilde rapor yazmış. Bu ayrı bir skandaldır. Bu raporların gittiği mahkeme de kazada nasılsa ağır yaralı yok diye sanık sürücüyü üç günde serbest bırakmış. Hastane ve o doktordan da şikâyetçi olacağız." diyor.