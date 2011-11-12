-Meslektaşlarımızı kaybettik ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Van'daki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazından cesetleri çıkarılan Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in ölümü basın camiasını yasa boğdu. Van'da 5,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazı altında kalan DHA muhabirleri Yılmaz ve Emir için günlerce süren umutlu bekleyiş gece yerini gözyaşlarına bıraktı. Bayram Oteli'in enkazından saat 22.30 sıralarında çıkartılan cesetin DHA muhabiri Cem Emir'e ait olduğu belirlendi. Cem Emir'in cesedini teşhis eden DHA Bölge Müdürü Feyat Erdemir, arkadaşlarının cesedine ulaştıklarını, üzüntülerinin büyük olduğunu söyledi. Emir'in cesedinin çıkarılmasından yaklaşık 5.5 saat sonra da DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. -Daha güvenli diye otelde kalıyordu- Sebahattin Yılmaz'ın 23 Ekim'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde evi hasar gördüğü için eşini ve 2 çocuğunu Erzincan'daki yakınlarının yanına gönderdiği, kendisinin de daha güvenli olduğu gerekçesiyle otelde kaldığı öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesi sabah saatlerinde Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan teşhis ve otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Sebahattin Yılmaz'ın cenazesi, ambulansa memleketi Erzurum'a götürüldü. Yılmaz'ın cenazesi hastaneden çıkartılırken mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. -Gazeteciliğe 1980 yılında başladı- DHA Van muhabiri Sebahattin Yılmaz, 20 Mayıs 1959'da Erzurum'da doğdu. Erzurum Lisesi'ni bitirdikten sonra 1980 yılında yerel Aziziye Postası gazetesinde mesleğe başladı. 1991 yılında Hürriyet Haber Ajansı Erzurum Bürosu'nda görev alan Yılmaz, 1993'te Van Bürosu'nda geçti. Yılmaz, meslek yaşamında hem Hürriyet Haber Ajansı hem de DHA muhabiri olarak birçok başarıya imza attı. Gönül Yılmaz ile 21 yıllık evli olan Sebahattin Yılmaz'ın 20 yaşındaki oğlu Alperen, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü'nde, 17 yaşındaki kızı Egem ise Van Anadolu Lisesinin son sınıfında okuyor. -Otelde haber yazacaktı- Deprem olduğu sırada otelde haber yazmak için bulunan Cem Emir'in ölümü enkaz başında umutla bekleyen meslektaşlarını yasa boğdu. Çalışkanlığıyla tanınan ve arkadaşları tarafından sevilen Emir, ailesinin 5 çocuğunun en büyüğüydü. Tunceli'de 1985 yılında dünyaya gelen Emir, mesleğe 17 yaşında Evrensel Gazetesi'nde başladı. Bir süre ANKA Ajansı'nda çalışan Emir yaklaşık 2 yıldır DHA Diyarbakır Bürosu'nda görev yapıyordu. Emir, deprem bölgesine geldiği DHA ekibiyle Erciş ilçesindeki grupta görev yaptıktan sonra bir süre Van'daki gelişmeleri takip etti. Kemal Emir, ağabeyinin 2005 yılından bu yana gazetecilik yaptığını belirterek, ''Bunun okulunu okumadı, ancak çok istiyordu. 23 Ekim'deki depremden bu yana Erciş'te görev yaptı. Sonra Edremit'e gelmişti. Orada kalıyor, Van'a gidip geliyordu. Depremden bir gün önce daha sıcak olacağı için otele yerleşti. Gazeteciliği çok seviyordu'' dedi. DHA Diyarbakır Büro Şefi Gurbet Gökçe ise Cem Emir ile 2.5 yıl önce tanıştıklarını ifade ederek, ''Çok çalışkandı. Cem'i Tunceli'den Diyarbakır'a getirdik. Adliye ve siyaset muhabiri olarak çalıştı. Çalışkan, başarılı, mesai kavramı olmayan bir gazeteciydi'' diye konuştu. -Başbakan'ı takip ettikten sonra dönerim- Cem Emir'in Çarşamba günü görevinin bittiğini anlatan Gökçe, şunları söyledi: ''Erciş'te ekip değiştirdik. Erzurum'dan ekip gelince onları dinlendirmeye karar verdik. Van'a geldiler. Çarşamba günü kendisine araç ulaştırdığımızı söyleyip, o araçla gitmesini istedim. O da 'Ağabey Cuma günü Başbakan gelecek, onu da takip edeyim, ondan sonra dönerim' dedi. Depremin olduğu gün bir bakan vardı. Sebahattin Yılmaz, ben ve Cem, otelde aynı odada kalıyorduk. Sebahattin ağabeyi dinlenmesi için otele bıraktık. Yemeğe çıktım ben bir arkadaşımla. Cem beni telefonla aradı. Bakanla işinin bittiğini söyledi. Lokantaya gelip bizimle yemek yemesini söyledim. Haberi beraber yazacağımızı söyledim, ama kabul etmedi. Otele gidip haberi kendi yazmak istedi. Otele gitti, ondan sonrası malum.'' Emir'in cenazesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından memleketi Tunceli'ye gönderildi. -Cenazeleri memleketlerinde toprağa verilecek- DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Erzurum Gürcükapı Camisinden kılınacak namazın ardından eski Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek. Cem Emir ise yarın saat 10.00'da Tunceli Cemevi ve daha sonra DHA Tunceli Bürosu'nda düzenlenecek törenin ardından Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.