Meslektaşının ölümüne sevindiği iddia edilen doktor görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır’da PKK’lıların yol kesip öldürdüğü doktor Abdullah Biroğul için sosyal paylaşım sitesinde yorum yaparak ‘Kimse kusura bakmasın ama bir doktor olarak sevindim. Kitap okumuş ama cahil kalmış bir insandan kurtuldu dünya’ yazdığı iddia edilen Edirne’de görevli doktor Selçuk K., Edirne Valisi Dursun Ali Şahin tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nden kent merkezine giderken yol kesen PKK’lıları görünce kaçmaya çalışan doktor Abdullah Biroğul, teröristlerin açtığı ateşte hayatını kaybetmişti. Geçen hafta Edirne’nin Süloğlu İlçesi’ndeki Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Selçuk K.’nın Twitter hesabından meslektaşının ölümüne sevindiğini yazan bir tweet atıldığı öne sürülmüştü. İddiaya göre; paylaşımda, öldürülen Abdullah Biroğul’un daha önce paylaştığı ’Hilafet bayrağını dikmeye, İslam’ı şahlandırmaya, gafillere hakikatın tokadını atmaya OSMANLI geliyor’ atıfta bulunan Selçuk K., ’Kimse kusura bakmasın ama bir doktor olarak sevindim. Kitap okumuş ama cahil kalmış bir insandan kurtuldu dünya’ ifadelerini kullanmıştı.

Twitter’da kısa sürede yayılan paylaşıma tepki yağmış, kullanıcılar pratisyen hekim olan Selçuk K.’yı Sağlık Bakanlığı’na şikayet etmişti. Edirne Halk Sağlığı konuyla ilgili disiplin soruşturması başlatırken, Edirne Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de yazının kim tarafından atıldığını belirlemek için teknik çalışma başlattı.

‘Süreç devam ediyor’

DHA’dan Engin Özmen’in haberine göre; Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Süloğlu İlçesi’nde görevli pratisyen hekim Selçuk K.’yı geçen cuma günü Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıyla görevinden aldı. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Bahattin İlter polis ekiplerince teknik takibin ve doktor hakkında disiplin soruşturmasının devam ettiğini ifade ederek, "Üzücü olayla ilgili maalesef bir arkadaşımızın Twitter hesabından böyle bir mesaj paylaşılmış. Öğrendiğimizde biz bunu gerekli birimler paylaştık. Emniyet birimlerimizce teknik takip başlatıldı. Halk Sağlığı Müdürlüğümüzce 657’ye bağlı disiplin soruşturması işlemi başlatıldı. Valilimizce de bu arkadaşımız görevden uzaklaştırıldı. Tabii ki bu soruşturma neticeleninceye kadar, eğer pozitif ya da negatif gelişme olursa tablo ona göre değişecektir. Teknik inceleme sürüyor, zaten görünün bir tweet vardı. Süreç devam ediyor" şeklinde konuştu.

Edirne’nin Süloğlu İlçesi’nde görevli Selçuk K. ise rahatsızlığı nedeniyle rapor aldığını ve mesajı kendisinin yazmadığını savundu. Sosyal paylaşım sitelerindeki tepkileri ve mesajı bir arkadaşının telefonla bildirmesi sonucu öğrendiğini anlatan Selçuk K., "Ben gözümdeki rahatsızlığım nedeniyle raporluydum. İnternette yazılanları aynı gün öğleden sonra bir arkadaşım telefonla bildirdi, bende bu şekilde öğrendim. Daha sonra internet hesaplarımı kontrol ettiğimde mail adresime twitter tarafından gönderilmiş bir ‘şüpheli bildirim’ maili gördüm. Burada bildirimlerin Uşak’tan yazıldığı görülüyordu. Kesinlikle mesajı ben yazmadım" diyerek kendisini savundu. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.