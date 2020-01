Meslektaşını öldüren polis memuru, 6 ay sonra tutuklandı

Antalya'da meslektaşı polis memuru Ümran Yetişgen’i (28) öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Sait Şahin (24), davanın ilk duruşmasında tutuklandı.

Olay, geçen yıl 19 Temmuz’da saat 20.30’da, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3873 Sokak’ta 3 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. 21 Mart’ta ilk görev yeri Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne atanan Ümran Yetişgen, meslektaşlarının kaldığı apartmanda daire kiraladı. Yetişken, olay günü arkadaşı polis memuru Sait Şahin’in evine eşya bırakmaya gitti. Polis memuru Yunus Yiğit’in de bulunduğu odada 3 arkadaş sohbet ederken, iddiaya göre Said Şahin temizleyip masanın üzerine bıraktığı beylik tabancasını kılıfına koyarken bir anda ateş aldı. Kurşun karşısında koltukta oturan Ümran Yetigen’in sol göğsünden girip, sırtından çıktı.



Panikle dışarı çıkıp komşularından yardım isteyen Sait Şahin, “Allah, arkadaşımı vurdum, yardım edin. Buranın adresini bilmiyorum. Ambulans çağırın” diye bağırdı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettiği Ümran Yetişgen’i Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen Yetişgen, kurtarılamadı. Olayın ardından polis memuru Sait Şahin ve arkadaşı Yunus Yiğit gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sait Şahin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya ölen polis memuru Ümran Yetişgen’in babası Cafer Yetişgen, annesi Elif Yetişgen, kardeşleri ile avukatları Merve Can Harcola Doğan, tutuksuz sanık Sait Şahin ile avukatı Yasin Dedeli katıldı.



Duruşmada savcılıktaki ifadesini yineleyen Said Şahin, “Silahı temizledikten sonra masanın üzerine koydum. Daha sonra iki kez doldur boşalt yaptım. Ancak, son doldur boşaltta telefonum çaldı. Silahı masanın üzerine koydum. Arkadaşım Yunus aramıştı. Evde olduğumu söyledim ve bana yemeğe geldi. Daha sonra Ümran bana ait olan çekpas ve ütüyü getirdi. İçeride üç arkadaş şakalaşarak sohbet ettik. Bir süre sonra silahı kemerimdeki kelebek kılıfa sokmak istediğim sırada, elim yanlışlıkla tetiğe dokundu ve ateş aldı. Sonrasında şoke oldum. Yunus oturduğu yerde kalktı ama Ümran yerde yatıyordu. Sonrasında ben ambulansı ve polisi aradım” dedi.



Ümran Yetişgen’in ailesinden özür dileyen Said Şahin, Ümran’la kardeş gibi olduklarını sözlerine ekledi.

Mahkeme Başkanı silahı kılıfına sokuşu görüntüledi



Mahkeme Başkanı Mutlu Çat da sanık Said Şahin’e silahı kılıfına nasıl soktuğunu göstermesini istedi. Silahı kılıfına sokuş şeklini gösteren Said Şahin’e çıkışan Mutlu Çat, “Silah böyle mi kılıfına sokulur? Parmak tetikte silah kılıfına sokulmaz” dedi. Mahkeme Başkanı Çat’ın talimatıyla mübaşir, Said Şahin’in silahı kılıfına koyduğu bu anları cep telefonuyla fotoğrafladı.





Tanık olarak dinlenen Yunus Yiğit ise Said Şahin’in Ümran Yetişgen ile sürekli şakalaştığını söyleyerek, “Ümran bize nereye gideceğimizi sordu. Said de Ümran’a ‘karıya, kıza gideceğiz’ dedi. Ümran da bunun üzerine ‘Ben de o zaman süslenip püslenip erkeğe giderim değil mi Yunus’ dedi. Ben de ‘gidersin tabi’ dedim. 10-15 saniye sonra Said hiçbir şey demeden sehpanın üzerindeki silahı aldı. Sanki ‘Hadi lan sen de’ der gibi silahı Ümran’a doğrulttu. Yere paralel bir şekilde tutarak tetik düşürmesi ile silah patladı. Vakit akşam olduğu için silah ateş aldıktan sonra ağzındaki alevi gördüm. Yani Said silahı yan tutmuyordu. Normal nişan vaziyette tutmuştu. O ara Ümran’a isabet ettiğini gördük. Ben ne yapacağımı bilemedim. Said de ‘Allahım ben ne yaptım, arkadaşımı vurdum’ diye panik olmaya başladı. Allah Allah diye bağırıyordu. Sonrasında ambulans gelip aldı” dedi.

"Kızımı kasıtlı vurdu"



Söz verilen anne Elif Yetişgen ise Mahkeme Başkanı’na dönerek, “Sizin evladınız var mı?” diye sordu. Mahkeme Başkanı Mutlu Çat’ın ‘Var’ yanıtı üzerine Elif Yetişgen, “Ben 28 yaşında kızımı kaybettim. Evlat acısı çekiyorum. Bunun kaza olduğuna inanmıyorum. Kızımı kasıtlı vurdu, şikayetçiyim” dedi. Baba Cafer Yetişgen de sanığın kızını kasten vurduğunu ve cezalandırılmasını istedi.





Mahkemede söz alan Sinan Yetişgen ise bir annenin oğluna attığı terliğin silah sayıldığı ve yargılandığını hatırlatarak, “Benim kardeşimi silahla öldüren kişi tutuklanmıyor. Serbest kalıyor” dedi.



Kısa bir aradan sonra Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanığın tutuklanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

(DHA)