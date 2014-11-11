Meslek yüksekokulları yeniden yapılanacak

Hükümetin 2015 yılı programına göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), önümüzdeki yıl eğitimde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Buna göre, iki yıllık eğitim veren tüm meslek yüksekokullarının yeniden yapılandırılması için bir rapor hazırlanacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, gerektiğinde bu kurumlar kapatılabilecek, meslek liselerine dönüştürülebilecek veya birkaç kurum birleştirilebilecek. Bakanlık ayrıca öğrenci devamsızlıklarını takip ederek, risk altındaki öğrencilerin sorunlarına çözüm bulacak. Bakanlığın 2015 hedeflerinden bazıları şöyle:

Yeniden yapılanacak

Ülke genelindeki tüm meslek yüksekokullarını kapsayan bir etkinlik analizi yapılacak. Gerekli görüldüğü yerlerde kurumların kapatılması, birkaçının birleştirilmesi veya meslek liselerine dönüştürülmesi için strateji ortaya koyan bir rapor hazırlanacak ve meslek yüksekokulları bu rapora göre yapılandırılacak.

Devamsızlıklara takip

Öğrenci izleme modülüyle temel eğitim öğrencilerinin okula devam durumları görülecek. Erken önleme yaklaşımı içerisinde geliştirilecek müdahalelerle öğrencilerin risk durumlarına çözüm üretilecek. Devam ve erişim konusunda il durum raporları hazırlanarak analiz edilecek.

Okul öncesine teşvik

36-60 aylık çocuklar ile ilkokula kayıt olmamış 60-72 aylık çocukların okul öncesi eğitime kazandırılması amacıyla çocuk başına doğrudan destek ve çeşitli bağış kampanyaları ile bölgeler arasındaki farklar da dikkate alınarak gerekli fiziki altyapı sağlanacak. ‘Toplum Temelli Erken Çocukluk Eğitimi Merkezleri’, kademeli olarak yaygınlaştırılacak.

Aktiviteler arttırılacak

Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini geliştirmeye yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelere katılımı arttırılacak. Ayrıca mesleklerin tanıtımı amacıyla iş yeri gezileri, kendi alanında uzman kişilerin okullarda öğrencileri bilgilendirmesi ve kariyer günleri etkinlikleri geliştirilecek.

Yenilikçi müfredat devri

Yenilikçiliği ve araştırmacılığı esas alan müfredat programları geliştirilecek ve ülke geneline yaygınlaştırılacak. Öğretim ve rehberlik programlarının içerikleri yenilenecek ve yeni derslerin programları hazırlanacak. İlk ve ortaöğretimdeki derslerin öğretim programlarını değerlendirme çalışmaları yürütülecek.

Yabancı dile ağırlık

Öğrencilerin dil yeterliliklerini arttırmak için ilkokuldan itibaren eğitimin genelinde yabancı dil derslerine ağırlık verilecek şekilde müfredat güncellenecek. Yabancı dille entegre edilmiş öğrenme yöntemlerine ağırlık verilecek. Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin hareketliliği sağlanarak istihdam edilebilirlikleri arttırılacak.

Bölgeye göre maaş

Hazırlanacak strateji belgesi çerçevesinde, eğitim fakültelerinin kontenjanları ülkenin gelecekte ihtiyaç duyacağı branşlara ve öğretmen sayısına göre belirlenecek. Öğretmen atamalarında bölgeler itibarıyla öğretmen ihtiyacının dikkate alındığı teşvik edici bir yaklaşım benimsenecek. Öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları yeniden belirlenecek, deneyimli ve nitelikli öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde ve okullarda uzun süreli çalışması amacıyla farklılaştırılmış ücret modeli uygulanacak.

Her okula karne

Ulusal düzeyde izleme ve değerlendirme sistemleri geliştirilecek. Bu kapsamda beklenen sonuçlar ve verimlilik artışı için düzenli değerlendirmeler yapılacak. Potansiyel, eksiklikler erken tespit edilecek. Her okul için altyapıdan öğretmen eğitimlerine kadar girdi ve çıktıları içeren okul karnelerinin oluşturulmasıyla izleme ve değerlendirme mekanizmaları kurulması ve toplumun kullanımına geniş ölçüde bilgi sunulması sağlanacak.

Yöneticilere yetki

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki il, ilçe ve okul yönetimlerinin mali ve idari konularda yetki ve sorumlulukları arttırılarak verimlilik ilkeleri çerçevesinde, önceden belirlenmiş performans göstergeleriyle ölçülebilir bir yapı oluşturulacak. Gerekli denetim ve kontrol mekanizmaları tasarlanarak rekabetçi bir ortam sağlanacak. Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları arttırılacak.

Öğrenci sayısında patlama

2015 hükümet programında yer alan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklere göre mesleki ve teknik eğitim kurumlarına kayıt yaptıran öğrenci sayısı önemli ölçüde arttı. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ortaöğretim içindeki payı son 10 yılda yüzde 31,4’ten yüzde 46,4’e ulaştı. Bu oran 2013-2014 yılı öğretim dönemindeki yeni kayıtlarla birlikte yüzde 63’e çıktı.