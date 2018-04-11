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Meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onardı

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesindeki, Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi yoksul ailelerin evlerinde bakım ve onar

11 Nisan 2018 18:51

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesindeki, Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, \'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor\' projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi yoksul ailelerin evlerinde bakım ve onarım çalışması yaptı, atölyede yaptıkları mobilyaları ihtiyaç sahiplerine teslim etti.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, ülke genelinde uygulanmaya başlanan \'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor\' projesi, Silvan ilçesinde hayata geçti. Silvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Yenişehir Mahalle Muhtarlığı\'nın ortak çalışması sonucu Yenişehir Mahallesi\'nde tespit edilen 5 aileye öğrenci ve öğretmenleri tarafından atölyelerde hazırlanan mobilyalar teslim edildi. Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdulmenaf Çelebi, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte aileleri ziyaret etti. 
Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdulmenaf Çelebi, projenin amacının meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin, öğrenimleri ile birlikte okulun bulunduğu mahallede, ilçede veya il içinde tespit edilen belirli sayıda ihtiyaç sahibi durumdaki kişilerin evlerinde küçük bakım ve onarım yapmak olduğunu söyledi.  
Bir gün önce evlenen Hamdüsena Manaz, evinin onarılmasının kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, \"Arkadaşlarımızın ve müdürümüzün bize yapmış olduğu sürprizle herkese çok teşekkür ediyoruz. Dün evlendim. Maddi ve manevi olarak bize yardımcı oldular. Büyük bir katkı bize sağlandı. Evimizin bayağı eksiği vardı. Mobilyalar getirildi. Herkes bize çok yardımcı oldu\" dedi. 
Anneleri tarafından terk edilen 5 yetim kardeşten en büyüğü olan Evin Kır, evlerinin onarılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, \"Babamız vefat etti. Annemiz bizi bırakıp gitti. Amcam ile dedem bize bakıyor, sağ olsunlar. Bize yaptıkları desteklerden dolayı muhtarımıza, öğrencilere ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz\" diye konuştu.

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