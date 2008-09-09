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Yaşam

Meslek liselerinde son kayıt günü 12 Eylül

Mesleki ve teknik liselere kesin kayıtlar, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

09 Eylül 2008 03:00

Mesleki ve teknik liselere kesin kayıtlar 12 Eylüle kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, mesleki ve teknik liselere kayıtlarla ilgili bir genelge yayımladı.

Genelgeye göre, ortaöğretime giden öğrenciler arasında mesleki ve teknik liselere devam edenlerin oranının yüzde 50'ye çıkarılması hedeflendiği için meslek okullarına kayıt yaptırmak isteyen hiçbir öğrenci geri çevrilmeyecek. Sınavsız öğrenci alan liselere öğrenci kayıt başvuruları, e-kayıt yöntemiyle 1-29 Ağustos 2008 tarihleri arasında yapıldı. Öğrencileri, tercihleri ve ilköğretim okulu diploma puanlarına göre bir okula yerleştirme işlemleri tamamlanarak, listeler 3 Eylülde ilan edildi.


Bu öğrencilerin kesin kayıt işlemleri 12 Eylülde sona erecek. Bakanlıkça yapılan değerlendirmede, mesleki ve teknik eğitim kurumlarına girmek üzere başvuran öğrencilerden bir kısmının kontenjan yetersizliği nedeniyle herhangi bir okula yerleştirilemediği saptandı.
Bir okula yerleştirilemeyen ve e-kayıt yöntemiyle başvurmayan adaylardan mesleki ve teknik liselerde okumak isteyenler geri çevrilmeksizin bu okullara 12 Eylüle kadar kaydedilecek.
Bu çerçevede mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının fiziki kapasiteleri azami derecede kullanılacak. Ayrıca bu okullarda "Tam gün tam yıl eğitim" uygulaması kapsamında ikili öğretime geçilecek.

Genel liseler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının 9. sınıflarının ortak sınıf olduğu göz önünde bulundurularak meslek liseleri dışındaki diğer liselerin fiziki kapasitelerinden de azami ölçüde yararlanılacak.

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