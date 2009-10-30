Mesleğe göre ölüm nedeni

Southampton Üniversitesi'nden profesör David Goggon'un öncülüğündeki ekibin 1990'larda ölen 40 binden fazla kişinin yaşam ve ölümleriyle ilgili verileri değerlendirdiği araştırmanın sonuçları, İngiliz Independent gazetesinde yayımlandı.



Araştırmaya göre, eğer marangoz, elektrikçi, su ya da gaz tesisatçısıysanız, asbestozla bağlantılı bir hastalıktan ölme olasılığınız ortalamanın üzerinde bulunuyor.



Kömür madeninde çalışan bir işçinin pnömokonyozdan ölme olasılığı olağanüstü biçimde yükselirken, kömür dışındaki bir madende veya taş ocağında çalışan bir işçinin de slikozdan yaşamını yitirme olasılığı artıyor.



Araştırmada, alkollü mekanlarda çalışanların alkolden ölme ve erkek kuaförlerin AIDS'ten ölme olasılıklarının diğer insanlara nazaran daha yüksek olduğu, kadın kuaförlerin ise AIDS'den ölme olasılıklarının çoğu insandan daha az olduğu belirlendi.



AIDS'ten ölme oranının ortalamanın üzerinde olduğu diğer meslek grupları arasında terzilik, modacılık, hemşirelik, gazetecilik, ebediyat ve sanat alanlarının yer aldığı kaydedildi.



Araştırmada ayrıca, yaratıcı insanların ve inşaat sektörünün bazı birimlerinde çalışanların uyuşturucu kullanımından ölme olasılığının çoğu insandan fazla olduğu görülürken, lenf kanserinden ölüm oranının öğretmenler ve öğretim görevlileri arasında yüksek çıkması gizemli olarak yorumlandı.



Doktor, diş hekimi, veteriner, hemşire ve ambulans hizmetlerinde görevli kadınların intihar ederek yaşamlarına son verme olasılıklarının çoğu insana göre yüksek olduğu, bundan mesleklerinin onları umutsuzluğa sürüklediği anlamının çıkarılmaması gerektiği belirtildi.



Araştırma, bu sonucun, sağlık çalışanlarının intihar etmek istediklerinde yaşamlarına nasıl son vermeleri gerektiğini bildiklerini gösterdi.



Eğer barda ya da inşaat sektöründe çalışıyorsanız, cinayete kurban gitme olasılığınızın yüksek olduğu görülürken, istitatistiki olarak, herhangi birinin hayatını kazanmak için yapacağı en tehlikeli şeyin araba kullanmak olduğu bildirildi.



Araştırmanın kapsadığı süre içinde, yaklaşık olarak her yıl 130 erkek ve 5 kadının iş kazalarında yaşamını yitirdiği, bunların 50'sinden fazlasının trafik kazasında öldüğü belirtildi.