Meşkin ve Demin mekânı meyhane, belgesel oldu!

8. İstanbul, belgesel günleri 'Documentarst film festivali' başlıyor. İranlı yönetmen Mehdi Shabani tarafından çekilen 'Meyhane-Dedemin Can Evi' de festivalde seyirciyle buluşacak.

İranlı yönetmen Shabani tarafından çekilen 'Meyhane-Dedemin Can Evi' adlı belgeselin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde çekildi. İstanbul'un farklı semtlerinde bulunan ve çok sayıda yazar, şair, gazeteci ve siyaset insanının uğrak yeri olan İstanbul'un meşhur meyhanelerinde çekilen belgesel, 17 Haziran Çarşamba günü SALT Beyoğlu'nda yayınlanacak.

İstanbul’da yaşayan İranlı yönetmen Mehdi Shabani’nin yönettiği Meyhane: Dedemin Can Evi; Türkiye’nin, İran’ın, Balkanların ve Mezopotamya coğrafyasının en eşsiz kültür ve yaşam bilgisi mekânı meyhanenin tarihinin ve anlamının izini sürerken tasavvuftan edebiyata, tarihten topluma, pek çok farklı alanı kat eden bir yaratıcı belgesel.

Ömer Hayyam’dan onu olgunluğa giden yolda bir metafor olarak kullanan mutasavvıflara, ruhun filozoflarına, şairlere ve yazarlara, derinliklerini aralamaya cesaret eden her ruha ilham veren meyhane, yüzyıllar boyu meyden çok meşkle anıldı.

En sevdiği meyhanede demlenirken kendi düğün gecesini unutan dedesinden ve sevdiği adamın meyhaneye olan tutkusunu kabul ederek, İran’da, devrimden sonra bile evinin bir bölümünü gizli bir meyhaneye dönüştüren büyükannesinden esinlenen Mehdi Shabani, Meyhane: Dedemin Can Evi’nde, meyhane kavramının sakladığı derin felsefenin izini sürüyor.

“Mey”in Adabını Bilenler ve İstanbul’un yaşayan Meyhaneleri Meyhane: Dedemin Can Evi’nde

Meyhane: Dedemin Can Evi, İstanbul’da meyhane kültürünü yaşatan mekânları beyaz perdeye taşırken, Türkiye’nin meyhane ve rakı adabı üstadı Aydın Boysan’dan usta müzisyen/düşünür Erkan Oğur’a, Türkiye’nin duayen barmeni Vefa Zat’tan Bekriya isimli meyhanesinin sahnesinde 12 yıl boyunca Balkan şarkıları söyleyen Suzan Kardeş’e, akademisyen Ahmad Fekri’den gazeteci Musa Ağacık’a, meyhane kültürü üzerine yazan, konuşan ve paylaşan ustaların görüşlerine de yer veriyor.

Mehdi Shabani kimdir?

1975’te Tahran’da doğan Mehdi Shabani, yönetmenlik ve yazarlığın yanı sıra taksi şoförlüğü, kitapçılık, aşçılık ve şirket yöneticiliğine kadar pek çok iş kolunda çalıştı. Yönetmenliğini yaptığı uzun metraj belgesel filmi Şeş Beş: Nasıl Endişelenmeyi Bırakıp Tavla Oynamayı Öğrendim (Türkiye, 2013) Ekim 2014’te Voice of America’da; 2010’da yönettiği Bir Hamam ki Hamam Kalmak İstiyor (İran, 2009-2010) BBC’de yayınlandı. Yönetmen koltuğunda oturduğu filmler arasında Göç: Bitmemiş Bir Hayat” (İran-Türkiye 2011, 2013) ve kısa film Her Şeye Rağmen Hayat Güzelmiş (2008, İran) yer almaktadır.

Mehdi Shabani’nin şiir kitabı “Haber Kara, Kara Kargadan da Kara” 2004 yılında yayınlanmış, Shabani, Farsça yayın yapan pek çok radyo kanalı için programlar hazırlamış ve İran’da yayınlanan ya da Farsça çıkan pek çok gazeteye sanat, tarih ve siyaset konulu makaleler yazmıştır.