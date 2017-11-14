Mesirin şimdi de mumu üretilecek

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde, \'Yunusemre Kadınlarından İstihdam Atağı Projesi\' kapsamında, dezavantajlı kadınlar, mesir macunu kokulu mum üreterek aile bütçelerine katkı sağlayacak.

Yunusemre Muhtarlar Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı\'nca desteklenen 22 bin 60 lira bütçeli Yunusemre Kadınlarından İstihdam Atağı Projesi\'nin tanıtımı bir otelde yapıldı. Projenin tanıtım toplantısına Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu\'nun eşi Azime Çorumluoğlu, Manisa İŞKUR İl Müdürü Sinan Aktaş, Manisa Dernekler İl Müdürü Tekin Güzel, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

MESİR KOKULU MUM ÜRETECEKLER

Toplantıda konuşan Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, proje kapsamında ilçedeki dezavantajlı kadınların mesir kokulu mumlar üreteceğini söyledi. Pehlivan, \"İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan projemiz ile ilçedeki dezavantajlı kadınlar mesir kokulu mumlar üreterek hem aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak. İŞKUR destekli proje sayesinde Yunusemre ilçe sınırları içerisinde yaşayan dezavantajlı kadınların girişimciliğinin ve istihdamının artmasını hedefliyoruz. Bu sayede ülke ekonomisine katma değer sağlanacaktır. Üretime dahil edilen kadınların ailesine ve kendisine faydası da artacaktır. Manisa denilince aklımıza mesir geliyor. Baktım ki mesirin macunu var, lokumu var, \'Neden mesir kokulu mum olmasın?\' dedim. Üstelik macun da lokum da yenilerek bitiyor. Ancak bizim mesir kokulu mumlarımız, üzerine işlenecek olan logolar sayesinde ilgili kurumun, ilgili belediyenin hatta özel sektörün tanıtımında büyük kolaylık sağlayacak. Kokusu sayesinde mesirin hissedilebilirliği de daha kalıcı olacak. Proje ortaklarımız Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü\'dür\" diye konuştu.

Pehlivan konuşmasının ardından numune olarak ürettikleri mesir macunu kokulu mumların tanıtımını yaptı.



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