Mesir macunu nevruz ateşiyle karıldı

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da 478\'inci kez saçılacak mesir macunu baharın gelişini müjdeleyen nevruzda dualarla karıldı. Mesir macunlarından almak isteyenler kazanlara hücum ederken, bazı vatandaşlar, baştan aşağı mesir macununa bulandı.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki nevruz kutlamalarının ardından mesir macunu karma töreni için Sultan Camisi\'ne kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle mesir festivali daha sade kutlanırken, vatandaşların ilgisinin de az olduğu gözlendi. Kortejde temsili Hafsa Sultan, Merkez Efendi, temsili Osmanlı sultanları ve şehzadeler, at üstünde kortej boyunca vatandaşları selamladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı güzergâhından devam eden kortej, Sultan Camii Bimarhanesi\'ne kadar mehter marşı eşliğinde yürüdü. Vatandaşlar da kortej yürüyüşünde temsili sultan ve şehzadeleri büyük bir ilgiyle izledi, fotoğraf çekti. Kortejdeki protokol üyeleri de vatandaşları selamladı.

HUYSUZLAŞAN AT KORKUTTU

Kortej yürüyüşü sırasında temsili şehzadeleri taşıyan faytondaki atlardan birisi kalabalıktan ürktü ve kısa süreli panik yaşandı. At bir türlü sakinleşmeyince temsili şehzadeler faytondan indirilerek, yola yaya olarak devam etti. Hırçınlaşan atı sakinleştirmeye çalışan sahibi de bu sırada yüzünden hafif yaralandı. Yürüyüşün ardından Sultan Cami Bimarhanesi\'nde yapılan mesir macunu karma töreninde Mevlithanlar Derneği tarafından mesir ilahisi okundu.

Karma öncesinde konuşan Manisa\'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, bu yıl 478\'inci kez kutlanacak Mesir Macunu Festivali\'nde 6 ton mesir macunu saçılacağını söyledi. Festivalin Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle daha sadece kutlanacağını ve eğlencenin olmayacağını ifade eden Tanık, 29 Nisan\'da mesir saçım töreninin yapılacağını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya Elmalı da mesir macunu geleneğinin yaklaşık 5 asırlık olduğunu hatırlatarak, Manisa\'nın adını bu festival sayesinde şifayla duyurduğunu söyledi. Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, festivalin şifa yönüne ve birleştiriciliğine dikkat çekti.

DUALARLA KARILDI

Konuşmaların ardından Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından mesir macunu karma duası okundu. Dua eşliğinde temsili 41 çeşit baharat, törene katılan protokol üyeleri tarafından tek tek kazana dökülerek dualarla karıldı. Karmada Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, AK Partili Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, mesir macununu birlikte kardı. AK Parti ve MHP\'liler, \'Cumhur İttifakı\' ruhunun sürdürüldüğünü söyledi.

İZDİHAM YAŞANDI

Törenin ardından dualarla karılan mesir macunlarını almak isteyen vatandaşlar, izdiham yarattı. Kazandan mesir macunu almak isteyen bazı vatandaşlar, kazan içine düşmekten son anda kurtarıldı. Şifalı olduğuna inandıkları mesir macunlarından almak için yarışanlar, yanlarında getirdikleri kap ve kavanozlara macunları doldurdu. Bazı vatandaşlar da baştan aşağı mesir macununa bulandı. 478\'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali\'nin diğer etkinlikleri ise 24-29 Nisan arasında gerçekleştirilecek. Festivalin son günü olan 29 Nisan 2018 Pazar günü ise Sultan Camii kubbe ve şerefeleri ile çevresindeki evlerin çatı ve balkonlarından toplam 6 ton mesir macunu halka saçılacak.

MESİRİN TARİHÇESİ

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim\'in eşi, \'Muhteşem Süleyman\' olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman\'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa\'da bir ara hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan\'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi\'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. 41 çeşit baharat karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan hastalara bu macunun verilmesini ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine, kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camisi\'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk her yıl, 21 Mart\'ta Sultan Camisi\'nin önünde kendiliğinden toplanır ve böylece Manisa Mesir Şenlikleri doğmuş olur. 1539\'dan bu yana on binlerce insan Sultan Camisi etrafında toplanır, doğanın uyanışının, baharın gelişinin, bereket ve bolluğun başlangıcını, sevincini yaşar.

MESİR MACUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Mesir macununun genel özellikleri, hoş lezzeti ve kokusudur. Ağrılara, sancılara, soğuk algınlıklarına, hazımsızlıklara, iştahsızlığa ve ağız kokusuna karşı kullanılır. İnanışa göre; macundan yiyen kimseyi bir yıl boyunca zehirli hayvanlar sokmaz, macunu yiyen gelinlik kızlar o yıl içinde evlenir, çocuğu olmayanlar mesir macunundan yerse çocukları olur.

41 ÇEŞİT BAHARAT VAR

Mesir macununda kullanılan baharatlar: Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, iksir, kimyon, galanga, çam sakızı, mirsafi, meyan balı, şamlı şaşlı, limon kabuğu, kremtartar, zağfiran, udülkahır, çöpçini, eskir, tiryak, ravend, limon tuzu, tekemersini tohumu, günbalı.



FOTOĞRAFLI