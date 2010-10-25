-MESİR FESTİVALİ DÜNYA KÜLTÜR MİRAS LİSTESİNE ADAY MANİSA (A.A) - 25.10.2010 - Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç Karaköse, ''Manisa Mesir Festivali''nin 2011 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine girmesi için teklif götürüleceğini söyledi. Karaköse, düzenlediği basın toplantısında, Mesir Festivali'nin UNESCO Dünya Kültür Mirasına girmesiyle birlikte, uluslararası boyutta kültür mirası olarak kabul edileceğini ve desteklerin artacağını bildirdi. Karaköse, Türkiye'den 2009 yılında ''Karagöz ve Hacivat Orta Oyunu'' ve ''Aşıklık Geleneği''nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kabul edildiğini, ''Kırkpınar Yağlı Güreşleri''nin de kabul edilmeye aday görüldüğünü anımsattı. Eylül ayında Kültür ve Turizm Bakanlığında, tüm Kültür ve Turizm Müdürlerinin katıldığı bir toplantı yapıldığını belirten Karaköse, ''Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay, Mesir Festivali ile ilgili UNESCO'ya sunum yapılmasını istedi. Biz de Manisa ve Mesir Festivali anlatan sunum yaptık ve sunumumuz beğenildi. Toplantı sonrasında 2011 yılında 471'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mesir Festivali için uzman bir ekip görevlendireceği bize yazı ile bildirildi. Tüm program kayıt altına alınacak ve Bakanlık tarafından UNESCO'ya sunulacak'' dedi. Karaköse, böyle köklü bir Festivalin Kültür Mirası listesine gireceğine inandıklarını belirterek, 470 yıllık bir geleneğin ''böyle bir saygıyı hak ettiğini'' kaydetti.