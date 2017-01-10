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Kültür-Sanat

'Mesele' basılı yayına ara verdi

Aralık ayında 120. sayısını yayınlayan Mesele Kitap Dergisi basılı yayına ara veriyor

10 Ocak 2017 01:57

Mesele Kitap Dergisi, 120’inci sayısıyla birlikte 10 yılı geride bıraktığı matbu yayın hayatına ara verdiğini açıkladı.

‘Davet’ başlıklı yazısında Yayın Yönetmeni Yunus Öztürk, “Aylık matbu dergi yayınlamak bir yanıyla dijital yayıncılıkla rekabet, güncel olanı yakalayamama ihtimali fakat diğer yanıyla da bir ay sonrayı görmeyi başarabilmek demek. Ekonomik zorlukları ve dağıtım sorunlarını saymasak bile, bunlar başlı başına alt edilmesi gereken güçlüklerden birkaçı” şeklinde derginin mevcut yapısıyla matbu yayınını sürdürmenin mümkün  ve uygun olmadığını belirtti.

Yazısında, “Mesele’nin içeriği ve ideolojisi açısından bu durumun bir bakımdan kaçınılmaz olduğunu” söyleyen Öztürk, ”Türkiye’nin politik, ekonomik ve toplumsal sorunlarının derinleşmesine paralel olarak Mesele’nin politik yanının öne çıkması söz konusu olduğunda bundan bir adım bile geri durmadık. Bir kitap ve kültür dergisinin misyonunun sınırlarını yer yer zorladığımızı biliyoruz” dedi.

Okurlar Mesele’yi internette buradan takip edebilecek.

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