Mescid-i Aksa'daki güvenlik önlemleri tamamen kaldırıldı

İki İsrail polisinin öldürülmesinin ardından Mescid-i Aksa çevresine getirilen güvenlik önlemlerinin tamamen kaldırıldığı açıklandı.

Metal dedektörlü kapı uygulamasına son verilmesinden iki gün sonra Perşembe sabahı demir bariyerler de alandan kaldırıldı.

Mescid-i Aksa çevresindeki güvenlik önlemlerinin tamamıyla kaldırılması alandaki Filistinliler tarafından kutlandı.

Reuters Haber Ajansı, Kudüs'teki Müslüman liderlerin, güvenlik önlemlerinin tamamen kaldırılması sonrası camide ibadete dönülmesi çağrısını yaptığını bildirdi.

Filistinli Müslüman liderler, 14 Temmuz'daki saldırının ardından getirilen güvenlik önlemlerine tepki amacıyla boykot kararı almıştı.

Krize neden olan güvenlik önlemleri bu hafta içinde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi gündemine de getirilmişti.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Mescid-i Aksa gerginliğinin Cuma gününe kadar dindirilmemesi halinde, krizin başka noktalara sıçrama riski bulunduğunu söylemişti.