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Politika

'Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı Türkiye'ye yapılmıştır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerin değil, Müslümanların ortak mescidi olduğunu söyledi

20 Kasım 2014 00:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı barbarca saldırıyı hep birlikte üzülerek yaşadık. 'Bize ne' deme lüksümüz var mı? 'Filistin'in meselesi bizi ilgilendirmez' deme imkanımız var mı? O saldırı, Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmuk üzere bulunduğu Cezayir'de Türk-Cezayir İş Forumu toplantısında iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Forumda, Erdoğan'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci eşlik ederken, Cezayir Başbakanı Abdulmalik Sellal da foruma katıldı. 

Erdoğan, Cezayir'in 'Kuzey Afrika'nın parlayan yıldızı' olduğunu dile getirerek, Türkiye ile Cezayir'in işbirliğini arttırması gerektiğini söyledi. 

"Bölgemizde tarihin akışını değiştirecek güçte çok önemli gelişmelerin yaşandığını şahit oluyoruz" diyen Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti; "Bizim önümüzdeki soru şu; bu değişimi bu bölgenin halkları mı kontrol edecek yoksa son asırlarda yaşandığımız gibi dışarıdan birilerimi kontrol edecek? Biz kendi sorunlarımıza ithal çözümler ürettiğimizde sorunlar çözülmüyor.

Dışarıdan bir müdahale değil, kendi içinde çözüm. Bu bölgenin gerçek sahipleri, sakinleri olarak tüm sorunlara yerli çözümler üretmek kaçınılmaz bir hal almıştır. Bölgenin enerji kaynaklarının bölge ekonomilerini uçuracak bir potansiyele sahip olduğunu görüyorsunuz. Bütün bu zenginliklere rağmen Kuzey Afrika'nın da Ortadoğu'nun yapay sorunlarla enerjisini, vaktini heba ettiğine şahit oluyoruz. Bir kardeşimizin, kardeş ülkenin yaşadığı mağduriyet asla bizim çıkarımıza olamaz.''

 

'Mescid-i Aksa hepimizin ortak mescididir'

 

Erdoğan,  İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını eleştirerek; ''İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı barbarca saldırıyı hep birlikte üzülerek yaşadık. 'Bize ne'e deme lüksümüz var mı? 'Filistin'in meselesi bizi ilgilendirmez' deme imkanımız var mı? O saldırı Türkiye'ye yapılmış saldırıdır. Cezayir'e yapılmış bir saldırıdır. Çünkü Mescid-i Aksa Filistinlilerin değil, hepimizin ortak mescididir.

İşte bölgenin tüm meselelerini Filistin kadar, Suriye, Mısır sorunlarını bütüncül olarak ele almak durumundayız. Biz artık bu coğraftada huzur, barış istiyoruz. Türkiye olarak istiyoruz ki bölgenin tüm ülkeri huzur içinde yaşasınlar. Cezayir sorun yaşadığında kendimiz sorun yaşıyor gibi üzülürüz. Mesele sadece ekonomi meselesi değil, mesele kardeşlik meselesidir'' diye konuştu.

 

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