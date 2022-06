Mescid-i Aksa'da, İsrail polisi ve Filistinliler arasında çatışma çıktı: 152 yaralı

Kudüs'ün kutsal bölgesi Mescid-i Aksa'da, cuma günü sabah saatlerinde, İsrail polisi ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada 152 kişi yaralanırken, yüzlerce Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kızılayı, İsrail polislerinin kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve cop kullanarak Filistinlileri darp ettiğini söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, çatışmadan tamamen İsrail'i sorumlu tuttuğunu söylerken, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın özerk bölgelerini yöneten Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Ebu Rudeineh,"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak ve kontrolden çıkmasını önlemek için uluslararası 'acil müdahaleye' ihtiyaç var" dedi.

3 İsrail polisi yaralandı

Reuters'ta yer alan habere göre, İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada; yüzlerce Filistinlinin, Ramazan sabahı namazından sonra Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nın yakınlardaki Yahudi ibadet alanına ve güvenlik güçlerine taşlarla saldırdığı kaydedildi.

Açıklamada, polisin 'kalabalığı dağıtmak' ve 'ibadet edenlerin mekandan güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak' amacıyla Mescid-i Aksa yerleşkesine girdiğin ve çatışmalarda üç İsrail polisinin yaralandığı da belirtildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in sözcüsü, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; polisin yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldığını söylerken, "Tapınak Tepesi'nde ve İsrail genelinde sükuneti sağlamak için çalışıyoruz. Her türlü senaryoya hazırlanıyoruz, güvenlik güçlerimiz her türlü göreve hazır" dedi.

Ürdün, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını 'açık bir ihlal' olarak görerek kınadı.

Gazze Şeridi'ni kontrol eden Filistinli İslamcı grup Hamas ise İsrail'in tüm sonuçlardan 'sorumlu' olduğunu söyledi.