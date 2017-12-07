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Mesanesinden 153.5 gramlık taş çıktı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, böbrek ağrısı ve idrar yapamama şikayetiyle doktora giden Yakup Kaplan'ın (62) mesanesinden 153

07 Aralık 2017 14:17

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da, böbrek ağrısı ve idrar yapamama şikayetiyle doktora giden Yakup Kaplan\'ın (62) mesanesinden 153.5 gram ağırlığında taş çıktı.
Burdur\'un Kemer ilçesi Kayı köyünde oturan Yakup Kaplan, idrar yapamama ve böbrek ağrısı şikayetiyle Burdur Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Üroloji Uzmanı Dr. Ümit Gümüştaş, yaptığı muayene ve incelemelerde, hastanın mesanesinde taş olduğunu belirledi. Yaklaşık yarım saat süren açık ameliyatla Kaplan\'ın mesanesinden 8x5 santim büyüklüğünde, 153.5 gram taş çıkarıldı.
Dr. Gümüştaş, 26 yıllık meslek hayatının son 18 yılında, bu büyüklükte bir taşla karşılaşmadığını söyledi. Gümüştaş, \"Hastamız, bize idrar yapamama ve laboratuvar tahlillerinde böbrek yetmezliği bulgularıyla geldi. Tetkiklerimizde, mesanesinde son yıllarda görmediğimiz boyutta büyük bir taş gördük. Böbrekteki sıkıntının mesanedeki bu taşa bağlı olduğunu düşündük. Açık ameliyatla 150 gramın üzerindeki 8x5 santim büyüklüğündeki taşı aldık\" dedi.
\'DURUMU İYİ, HİÇBİR SORUN YOK\'
Ameliyat sonrası, hastanın genel durumunun iyi olduğunu anlatan Dr. Gümüştaş, \"Böbrek değerlerinde düzelme var. Ürede düşme var. Hastamızı rahatsızlığından kurtaracağımıza inanıyorum. Bu taş, alınmasaydı böbrek fonksiyonları tamamen bozulacak ve kronik böbrek yetmezliğine yol açacaktı. Bunun sonucunda da hasta, diyaliz makinesine mahkum olacaktı. Hastamızın genel durumu iyi, hiçbir sorunu yok. 2-3 gün sonra taburcu edeceğiz\" diye konuştu.
\'TAŞ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM\'
Böbreklerinde çok ağrı olduğunu ve ameliyat olunca sağlığına kavuştuğunu belirten Yakup Kaplan ise \"Taş olduğunu bilmiyordum. \'Prostat var\' diye düşünüyordum. Kemer\'de doktora gittim. İlaç yazdı, ayrıca \'Sen, üroloji doktoruna görün\' dedi. Aldırış etmedik. 6-7 senedir ağrı çekiyordum. Ameliyat olunca, sağlığıma kavuştum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum\" dedi. 

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