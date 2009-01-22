Mesane kanseri idrar testi ile belirlenebilecek

Türkiye'de en çok görülen ve özellikle erkekleri tehdit eden mesane kanserinin teşhisi idrar testi ile konulabilecek. Prof. Dr. Süleyman Ataus, bu yöntemin güvenilir olduğunu söyledi.



Mesane kanserinin baş sorumlusu sigara. Bilimsel olarak da kanıtlanan mesane kanseri ile sigara arasındaki bağ, sigara kullanımının her geçen gün artmasıyla daha da güçleniyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Ataus, "Mesane kanserinin tek önemli belirtisi idrardaki renk değişikliğidir" dedi. Ataus, idrardan kan gelmesi durumunda hemen üroloğa gidilmesi gerektiğini kaydetti. Ataus sözlerine şöyle devam etti: "Hafif bir kanama ilerlemiş bir kanserin, çok gürültü koparan bir kanama da küçük, kolay tedavi edilebilecek bir tümörün habercisi olabilir."



Kanama kesildi diye doktoru ihmal etmek yanlış



Her kanserde olduğu gibi mesane kanserinde de teşhisin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Süleyman Ataus Yeni Şafak gazetesine yaptığı açıklamada, kanamanın başladığında günlerce devam etmeyebileceğini, insanların buna dayanarak doktora gitmediklerini söyledi. "Ama bu arada çok önemli bir fırsatı kaçırıyor olabilirler. Çünkü bir daha aylar sonra kanama oluyor. Hastalık ilerlemiş olarak bize geliyorlar" diye konuşan Ataus, mesane kanserinin ilerlediğinde idrar torbasından taşarak, başka organlara sıçradığını vurguladı. Mesane kanserine kesin tanının sistoskopi adı verilen bir yöntemle konulduğunu belirten Prof. Dr. Ataus, Türkiye'de çok yeni olan bir yönteme dikkat çekti.



Yöntem güvenli



Mesane kanserini idrar testi ile teşhis etmek için hâlâ geliştirilen birtakım yöntemler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Süleyman Ataus, "Çok rutin kullanılmıyor ama idrarda kanserli hücrenin antijenlerini, proteinlerini tespit eden NMP22 gibi, BTA gibi birtakım testler var. Hastanın idrarının bir kısmını işlemden geçirerek sonuç alabiliyorsunuz" dedi. Bunun dışında hastanın kromozomlarına bakma yönteminin de olduğunu belirten Ataus, bu yöntemin de geliştirildiğini ve Amerikan İlaç ve Besin Komisyonu (FDA) tarafından onaylandığını kaydetti. Ataus, kromozom testi ile mesane kanseri için yüksek riskli kişilerin de tespit edilebildiğine dikkat çekti.

