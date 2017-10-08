Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz :  Yerli otomotivin milli kilitçisi olmayı hedefliyoruz

ANKARA, (DHA) - DÜNYANIN 80 ülkesine; telekomdan askeriyeye, iş makinalarından ameliyathanelere kadar geniş bir yelpazede güvenlik kilitleri üreten Mesan Kilit, yerli otomobile göz dikti. Şirketin Genel Müdürü Mustafa Mertöz, \"Yakın dönemde yerli otomotivin milli kilitçisi olmayı hedefliyoruz\" dedi.

Ar-Ge çalışmalarına yaptığı yatırımlar ve ürettiği inovatif ürünlerle Avrupa’nın ilk üç firması arasında yer alan Mesan Kilit, kullanım alanlarını her geçen gün genişletiyor. 75 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, Türkiye’nin yerli otomobili için kilit üretmeye hazır olduklarını belirtti.

Ağır iş makinelerine yönelik ürünler ürettiklerini de ifade eden Mustafa Mertöz, \"Greyder ve buldozerin bir takım aksesuarlarını üretiyoruz, bunu bir adım ileriye götürüp kamyon, traktör gibi daha binilebilir araçlara yönlendireceğiz, daha sonra ise otomotiv sektörünü hedefledik. Seneye alacağımız bir kalite sertifikası var, aldıktan sonra artık otomotiv sektöründe de faaliyet göstereceğiz. Yakın dönemde yerli otomotivin milli kilitçisi olmayı hedefliyoruz\" dedi.

PATENTTE ALMANLARIN ÖNÜNDEYİZ

Seneyi çok başarılı geçirdiklerini kaydeden Mertöz, yılı 110 milyon lira ciro ile kapatmayı hedeflediklerini ifade etti. 1979 yılında kurulan şirket, Silivri’deki fabrikasından dünyaya kilit ihraç ediyor. Türkiye’de pazar lideri olan şirket dünyada ise ilk 3’te yer alıyor. Ulusal ve uluslararası anlamda 15 farklı patentlerinin olduğunu söyleyen Mustafa Mertöz, patent konusunda Alman firmalarının önünde olduklarını kaydetti. Almanya Hannover fuarında sergiledikleri jeneratörlerde kullanılan patentli kilit sisteminin, bir Alman firması yetkilisinin bu ürünün kendilerinin patentli ürünü olduğunu iddia etmesiyle ilgili yaşadıklarını şöyle anlattı: \"Biz bu konuyu detaylı konuşmak için kendilerini standımıza davet ettik. Yapılan karşılıklı araştırmalar sonucu ürünümüzün tescil ve patent çalışmaları onlarınkinden 3 ay önce bitmiş hatta satışa başlamış olduğunu ispatladık.\"

22 BİN METREKARELİK ÜRETİM TESİSİ FAALİYETE GEÇİYOR

Silivri\'deki üretim tesisini genişleteceklerini söyleyen Mustafa Mertöz, Ekim ayında 22 bin metrekarelik ilave tesislerinin devreye gireceği bilgisini vererek, \"Böylelikle Silivri bölgesinde toplamda 35 bin metrekare kapalı alana sahip olacağız. Tesisin inşasına yaklaşık 10 milyon dolar harcadık. Önümüzdeki dönemde ise 5 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı daha yapacağız. Toplamda da 35 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet göstermiş olacağız\" diye konuştu.

İNGİLTERE’DE PAZARIN İKİNCİSİ

Türkiye\'de pazar lideri olduklarını söyleyen Mustafa Mertöz, artık Türkiye\'yi de ürün sattıkları ülkelerden biri olarak gördüklerini aktardı. Şu an satış anlamında Türkiye\'de elde ettikleri geliri hiçbir ülkede elde etmedikleri bilgisini veren Mertöz, “Ama o rakamlara çok yakın ülkeler var. İngiltere\'de pazar ikincisi, İtalya\'da pazar üçüncüsü ve birçok Avrupa ülkesinde sayılı yerdeyiz. Son 3 senelik dönemde özellikle Amerika’yı kendimize hedef belirledik, bu pazarda büyümeye devam ediyoruzö diye konuştu.

15 DAKİKA DAYANABİLİYOR

Türkiye\'deki projelerinin genellikle telekom ve askeriye gibi devlet kaynaklı olduğunu, en son mobese kayıt sistemlerinin kilitlerini yaptıklarını anlatan Mertöz, \"Özelliği; hafif vandal dedikleri WK2 adındaki bu sistem ile kilit tornavida, pense, keski tarzı el aletleriyle 15 dakika açılamıyor. Dünyanın birçok yerinde internet alt yapılarıyla ilgili elektronik kilitleme sistemleri de üretiyoruz\" dedi.

5 yıllık projeksiyonda yeni ve inovatif çözümlerle kullanıcının karşısına geçeceklerini söyleyen Mertöz, yeni elektromekanik çözümler sunacaklarını ve tasarım güçlerini kullanarak rakiplerinin önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yaptıkları ihracatın kilogram değerinin 8,2 dolar civarında olduğunu kaydeden Mertöz, \"Bunu 3 yılda 15 dolar seviyelerine çıkarmak istiyoruz. Katma değerli ürün üretmeye devam edip sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz\" dedi.

5 sene önce ürettikleri ana ürünlerin elektrik panolarında kullanılan kilitler olduğunu hatırlatan Mertöz, \"İş o kadar gelişti ki artık sadece elektrik panoları yok, o elektrik panolarının üzerine mobese kameraları da bağlanıyor. Elektrik panosu telekomünikasyon panosuna dönüşüyor. Gelecek 5 sene sonra da bu ürettiklerimizden daha çok elektromekanik olacağını, 10 sene sonra ise tamamen elektromekanik sistem üzerinden olacağını ön görüyoruz. Birçok projemizde ürünlerimizi elektromekanik uyumlu ürünlere çeviriyoruz\" diye konuştu.

HİJYENİK KİLİT

Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, en niş ürünlerinin ameliyathanelerde, mezbahalarda, asidik ortamlarda, kimya laboratuvarlarında, deri tabakhanelerinde kullanabilen, lP69 adlı hijyenik kilit olduğunu söyledi. Mertöz şöyle konuştu: \"Bu ürün sıcak suya daldırdığında dahi sızdırmazlığını bozmayan çok özel bir kilit. Son zamanlarda çok talep gören, açılması çok zor olan bu kilidi Türkiye\'de sadece biz yapıyoruz.\"

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