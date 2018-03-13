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Yaşam

MESAM'ın yeni başkanı belli oldu

MESAM'nı yeni başkanı kayyım olarak da atanan Coşkun Sabah oldu

13 Mart 2018 20:17

Eski Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) yeni başkanı kayyım olarak da atanan Coşkun Sabah oldu. 

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Arif Sağ'ın başkanlığındaki MESAM yönetimi geçtiğimiz günlerde görevden alınmış, yerlerine 7 kişilik kayyım atanmıştı. Kayyım olarak atanan yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan ve başkan seçilen Yavuz Bingöl, sürpriz bir kararla istifa etmişti.  Bakanlık tarafından ilk atanan listede yer alan  müzisyen Ali Kocatepe de görevi kabul etmeyeceğini açıklamıştı

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 Hürriyet'te yer alan habere göre, Kültür Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişi arasından başkanlığa aday gösterilen Coşkun sabah diğer yönetim kurulu üyelerininde başkanlık adaylığına destek vermesiyle ilk oylamada başkan seçildi. 

Kayyum tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyerek istifa eden Yavuz Bingöl’ün yerine ise Vedat Çetinkaya’nın getirildiği belirtildi.

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MESAMCoşkun SabahkayyımArif SağYavuz Bingöl

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