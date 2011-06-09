-MESAM'DAN SİYASİ PARTİLERE HATIRLATMA YAZISI ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), seçim propagandalarında kullanılan müzik eserleri için hak sahibi ve hak sahibinin üye olduğu meslek birliğinden izin alınması gerektiğiyle ilgili tüm partilere hatırlatma yazısı gönderdi. Yazıda, siyasi partilerin, 12 Haziran 2011'deki genel seçim çalışmaları çerçevesinde, seçim propagandalarında kullanılan müzik eserleri için manevi haklar yönünden hak sahibinden ve mali haklar yönünden hak sahibinin üye olduğu meslek birliğinden, gerek kamuya açık mahallerde seçim kampanyaları sırasında gerekse kendi internet siteleri üzerinden gerçekleştirilecek müzik kullanımlarında izin almaları gerektiği belirtildi. MESAM'ın, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'nın 42. maddesi uyarınca kurulan, statüsü ve kuruluşu yasa tarafından belirlenen, müzik eserleri alanında faaliyet gösteren bir meslek birliği olduğuna işaret edilen yazıda, birliğin ülke çapında 6 bini aşkın üyesinin bulunduğu, uluslararası alanda ise diğer ülkelerin telif birlikleriyle imzalamış olduğu karşılıklı temsilcilik sözleşmeleriyle 170 ülkenin repertuvarını koruduğu kaydedildi. Bu kapsamda MESAM'ın, yerli repertuvar ve yabancı repertuvarda yaklaşık 70 milyon eseri Türkiye'de temsil ederek koruduğu bildirilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: ''Birliğimiz, üyelerinden aldığı yetki belgelerine dayanarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda tanımlanan temsil hakkını üyeleri adına takip etmeye münhasıran yetkilidir. Eser sahibinin mali haklarından 'temsil hakkı'nı düzenleyen hükmü, bir eserden, doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkının münhasıran eser sahibine ait olduğunu düzenlemiştir. Aynı hüküm devamında, temsil hakkının, 'eser sahibinin veya meslek birliğine üye olması halinde meslek birliğinin yazılı izni olmadan diğer gerçek ve tüzel kişilerce kullanılamayacağını' açıkça düzenlemektedir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'nın 42. maddesi uyarınca meslek birliğine üye olan eser sahiplerinin telifleri yalnızca meslek birliği tarafından alınabilir. Üyeler meslek birliklerine teliflerinin takibini yapabilmeleri için yetki belgesi verirler. Bu kapsamda eserin kullanım alanı fark etmeksizin her türlü kullanımından doğan telif bedellerini meslek birlikleri, üyeleri adına toplayarak üyelerine dağıtımını yapar. Bu nedenlerle birliğimiz MESAM ile Lisans Sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.''