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MESAM'daki kriz, MSG'ye de sıçradı; Candan Erçetin: Kan değişimine ihtiyacımız var

"Çağın dinamizmine ayak uydurmaya ihtiyacımız var, gelirin toplanma aşaması dahi problemli"

09 Şubat 2018 13:22

MESAM’daki yönetim krizinden sonra Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nde (MSG) değişim hareketi başlatıldı. Bir grup eser sahibinin desteğiyle değişim hareketi başlatan Candan Erçetin, "Mevcut yönetim 12 yıldır görevde. Kan değişimine, çağın dinamizmine ayak uydurmaya ihtiyacımız var. Gelirin toplanma aşaması dahi problemli" dedi. 

"Çağın dinamizmine ayak uydurmaya ihtiyacımız var" 

Müzik hepimizin cüzdanına yansımaktadır ve müziği kimsenin cebini incitmeden herkese ulaştırmak mümkündür. Eser sahibinin hayatta kalması zorunluluğunu görmezden gelemeyiz. Mevcut yönetim 12 yıldır görevde. Kan değişimine, çağın dinamizmine ayak uydurmaya ihtiyacımız var. Gelirin toplanma aşaması dahi problemli.

"İki dönem prensibi oluşturmak şart"

Problemler üzerinde 6 aydır çok geniş bir kadro, yapıcı çözümlere odaklı çalışıyor. MSG koltuğunun bir makam değil, hizmet koltuğu olabilmesi için amacımız yönetim kurulunda en fazla iki dönem prensibi oluşturmak. Makul olmayan telif taleplerinin işletmeleri kaldıramayacakları maliyetler sebebiyle mağdur etmesi önlenmeli.

Erçetin harekete liderlik yapmayı eser sahiplerinin ekonomik sıkıntılar çektiğine şahit olduğu için kabul ettiğini söyledi.

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MESAMKrizMSGOrhan GencebayCandan Erçetin

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