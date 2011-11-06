MESAM mahkemelik!



T24 - Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) eski başkanı Faruk Demir, birliğin temmuz ayındaki yönetim kurulu toplantısında güvenoyu alamaması sonucu yerine sanatçı Arif Sağ'ın getirildiği kararın 'yok hükmü'nde sayılmasını isteyerek dava açtı.



Demir'in avukatı Hıdır Tanrıverdi tarafından İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, MESAM Yönetim Kurulunun 12 Temmuz 2011 tarihli toplantısında birliğin başkanlığını yürüten Faruk Demir'in, güvenoyu alamaması nedeniyle yönetim kurulu başkanlığının düşürülmesi ve gizli oylama sonucu boşalan başkanlığa Arif Sağ'ın, başkan yardımcılığına Ali Rıza Binboğa'nın ve sayman üyeliğe Ali Yavuz'un seçilmesine ilişkin tüzüğe uygun olmayan kararın yok hükmünde sayılması istendi.



Mevcut kanun ve tüzük gereğince MESAM yönetim kurulu başkanının Faruk Demir, başkan yardımcısının Emre Sarısaltıkoğlu ve sayman üyenin Hülya Şenkul olduğunun tespit edilmesi istenen dava dilekçesinde, bu haliyle 12 Temmuz 2011 tarihli yönetim kurulu kararının yok hükmünde sayılması talep edildi.



Birliğin söz konusu tarihteki oturumunda kanuna aykırı olarak oluşturulduğu ileri sürülen yönetim kurulunun MESAM'ı bağlayıcı kararları ile bu tarihten sonraki yönetimin aldığı kararların da tespiti istenen dava dilekçesinde, yönetim kurulunun bu kararlarının da geçersiz sayılmasına karar verilmesi istendi.



Dava dilekçesinde, kanuna aykırı kurulduğu belirtilen yönetim kurulu tarafından el konulan birlik defterinin de mahkeme tarafından tespit edilecek yasal yönetim kurulu başkanına teslim edilmesi istendi.



İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın önümüzdeki günlerde görülmesine başlanacak.









