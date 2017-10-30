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Meşaleli Cumhuriyet yürüyüşü

Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ (MERSİN), (DHA) - MERSİN'in Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında meşaleli Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi

30 Ekim 2017 00:47

Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ (MERSİN), (DHA) - MERSİN\'in Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında meşaleli Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. 
Mezitli Belediyesi önünde başlayan yürüyüşe Mersin CHP Milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Hüseyin Çakmak, Serdar Kuyucuoğlu, Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve vatandaşlar katıldı. Dev Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılan yaklaşık 5 bin kişi, \'Türkiye Laiktir Laik kalacak\', \'Mustafa Kemal’in askerleriyiz\' , \'Atatürk’e uzanan eller kırılsın\' sloganları attı, Onuncu Yıl Marşı\'nı söyledi. Kortejin geçtiği yerlerde bazı vatandaşlar ise balkonlarından çiçekler attı. Salı Pazarı\'nda sona eren yürüyüşün ardından Faruk Demir, konser verdi. 

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